Домайнимся: как обанкротить Абхазию

Очень хочется дистанцироваться от всех проблем, обвалившихся на наше общество с разгулом добычи криптовалют, но не получается. Вот вроде бы хорошая идея, креативная, прибыльная, я бы добавил, непыльная, но к чему она нас уже привела и к чему неминуемо приведет, хочется поразмышлять.

Криптобум

Масштабы проникновения этого бизнеса зашкаливают. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройтись по городу, пообщаться с людьми, и ты поймешь, насколько все пронизано идеей зарабатывать деньги практически из воздуха. Сидишь в парикмахерской и слышишь, что все вокруг только об этом и говорят. Парикмахерша за соседним креслом сетует, что ее сосед уже два года как приобрел эти машинки: "Зарабатывает в два раза больше, сидя дома, чем я, наживая себе варикоз вен. Поднакоплю деньги и тоже приобрету". Мой сосед, который охраняет магазин, с воодушевлением делится, что его родственник тоже работает охранником, но сторожит не лавку, а криптоферму в восточной Абхазии, и ему платят аж 90 тысяч в месяц! И естественно, мечтает устроиться на такую же должность. Парнишка, выпускник школы, хочет поступить в институт на программиста. Но не для того, чтобы создавать приложения и программы, а чтобы стать хорошим айтишником и наняться наладчиком к криптовалютчикам. Смотришь объявления, а там за машинки для майнинга люди готовы отдать земельные участки, дома, машины. Женщина за чашкой кофе у соседки хвастается, что дает своей дочке в приданое аж пять "асиков", так еще называют эти чудо-устройства, подчеркивая, что они последнего поколения. Даже преступники наловчились воровать вместо автомобилей, телевизоров и телефонов эти майнинг-машинки, причем прилично в этом деле поднаторели и что угодно не сопрут, квалифицированно выбирают только новейшие и самые мощные.

Не хочу заниматься морализаторством. Желающих и без меня хватает. Скажу только одно - все хороши: и те, кто на первых порах впустил сюда это бедствие, и те, кто по недомыслию решил, что это можно упорядочить и на этом будет зарабатывать государство.

Криптореализм

Что у нас сегодня? Двести или триста человек, которые в разных масштабах слизывают сливки на добыче криптовалют, с упоением наблюдая, как биткоин растет в цене. На фоне дышащей на ладан энергосистемы, которая вот-вот накроется из-за непомерных нагрузок. Озлобленное из-за постоянного отключения электроэнергии население, которое и без того еле выживает. Деньги, которые могли бы работать в экономике, бизнесмены легкомысленно вкладывают в криптофермы. Оппозиция, которая, естественно, не может не использовать этот момент для расшатывания позиций действующей власти. Сама власть, которая пытается выправить ситуацию, инициируя поправки в законодательство с драконовскими мерами против незаконного майнинга. Правоохранители, которые пытаются умерить пыл криптовалютчиков, вынужденные отвлекать оперативников для выявления незаконных подключений вместо борьбы с реальным криминалом. Президент, который уже сам лично выехал на операцию по обнаружению и закрытию двух больших криптоделянок.

Криптотупик

Что нас ждет? Если в ближайшее время не предпринять экстраординарные меры и не прикрыть этот вышедший из-под контроля бизнес абсолютно для всех и совсем, где ключевое слово "совсем", мы очень скоро добьем нашу хилую энергосистему. При этом мы влезем, да чего уж там, уже влезли в непомерные, несоизмеримые с нашими возможностями долги перед стратегическим партнером. Свою долю электричества от ИнгурГЭС мы будем буквально проглатывать за несколько месяцев. А это неизбежно ударит по туристическому бизнесу в первую очередь, да и по остальным сферам тоже. Это создаст непреодолимый заслон для инвесторов, которых и без того не особо привлекает Абхазия. Мы просто не сможем подключить их к энергоресурсам, элементарно из-за отсутствия таких мощностей. Неминуемо назреет социальный взрыв, и к чему он приведет, даже прогнозировать страшно. Есть кто-то в этом мире, который может с уверенностью сказать, что биткоин не обвалится, и что это не очередная финансовая пирамида?

Кто-то скажет, что я утрирую ситуацию, сгущаю краски? Ваше право. Но я убежден, и существующие реалии, и проблемы утверждают меня в мнении, что майнинг криптовалют в Абхазии - это прямой путь к банкротству государства.

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