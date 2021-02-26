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Бжания лично проверил, как идет работа по выявлению и отключению криптоферм

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Майнинг в Абхазии (112)
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Энергопотребление в Абхазии в феврале возросло на 100 мегаватт, такие данные были приведены на расширенном рабочем совещании в Кабмине по вопросам контроля за запретом функционирования майнинговых ферм.

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания неожиданно приехал на объект, где накануне была выявлена функционирующая майнинговая ферма по добыче криптовалют, сообщает пресс-служба главы государства. 

Ферма с 300 майнинг-аппаратами работала на территории асфальтового завода в поселке Бабушара Гулрыпшского района.

Президент распорядился немедленно демонтировать оборудование, а главе администрации Гулрыпшского района поручил освободить от занимаемой должности главу села, на территории которого обнаружили действующую криптоферму.

Кроме того, руководителям районных отделов внутренних дел и СГБ были объявлены выговоры.

Аслан Бжания приехал и на ферму, обнаруженную на территории бывшей чайной фабрики на окраине Очамчыры и отключенную "Черноморэнерго" 24 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук
"Черноморэнерго" отключило криптоферму мощностью 2,5 МВт

Начальник райотдела милиции Леван Ахуба доложил президенту, что владельцем фермы, согласно предоставленным документам, является житель села Баслаху Давид Гогия. На ферме действовали 1900 майнинг-аппаратов по добыче криптовалют, и установлено четыре трансформатора мощностью по одному мегаватту каждый.

Глава государства дал указание демонтировать все оборудование в течение трех дней.

Отмечается однако, что у правоохранительных органов есть информация, что реальными владельцами данной криптофермы являются другие люди. Аслан Бжания поручил установить круг лиц, имеющих отношение к этой ферме.

"Если среди них есть госслужащие, предоставьте список. У нас ситуация сложная: из-за такой нагрузки на электросети не может работать компьютерный томограф, мерзнут дети и старики, не работают также лифты. В таком незаконном виде эта деятельность на территории республики не будет иметь перспективы", - сказал Бжания.

В инспекции главу государства сопровождали заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба, заместители министра внутренних дел Руслан Ажиба и Ращ Цвижба, представители СГБ, глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.

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Темы:
Майнинг в Абхазии (112)

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