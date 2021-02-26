Бжания лично проверил, как идет работа по выявлению и отключению криптоферм

Энергопотребление в Абхазии в феврале возросло на 100 мегаватт, такие данные были приведены на расширенном рабочем совещании в Кабмине по вопросам контроля за запретом функционирования майнинговых ферм.

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания неожиданно приехал на объект, где накануне была выявлена функционирующая майнинговая ферма по добыче криптовалют, сообщает пресс-служба главы государства.

Ферма с 300 майнинг-аппаратами работала на территории асфальтового завода в поселке Бабушара Гулрыпшского района.

Президент распорядился немедленно демонтировать оборудование, а главе администрации Гулрыпшского района поручил освободить от занимаемой должности главу села, на территории которого обнаружили действующую криптоферму.

Кроме того, руководителям районных отделов внутренних дел и СГБ были объявлены выговоры.

Аслан Бжания приехал и на ферму, обнаруженную на территории бывшей чайной фабрики на окраине Очамчыры и отключенную "Черноморэнерго" 24 февраля.

Начальник райотдела милиции Леван Ахуба доложил президенту, что владельцем фермы, согласно предоставленным документам, является житель села Баслаху Давид Гогия. На ферме действовали 1900 майнинг-аппаратов по добыче криптовалют, и установлено четыре трансформатора мощностью по одному мегаватту каждый.

Глава государства дал указание демонтировать все оборудование в течение трех дней.

Отмечается однако, что у правоохранительных органов есть информация, что реальными владельцами данной криптофермы являются другие люди. Аслан Бжания поручил установить круг лиц, имеющих отношение к этой ферме.

"Если среди них есть госслужащие, предоставьте список. У нас ситуация сложная: из-за такой нагрузки на электросети не может работать компьютерный томограф, мерзнут дети и старики, не работают также лифты. В таком незаконном виде эта деятельность на территории республики не будет иметь перспективы", - сказал Бжания.

В инспекции главу государства сопровождали заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба, заместители министра внутренних дел Руслан Ажиба и Ращ Цвижба, представители СГБ, глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.

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