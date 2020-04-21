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В школах и детских садах Сухума могут провести дезинфекцию перед открытием

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200421/1029947126/V-shkolakh-i-detskikh-sadakh-Sukhuma-mogut-provesti-dezinfektsiyu-pered-otkrytiem.html

Деятельность детских садов, школ республики, Абхазского государственного университета и Сухумского открытого института приостановлена до 4 мая из-за ситуации с коронавирусом.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Начальник управления образования Сухума Людмила Адлейба обратилась к главному санитарному врачу столицы с просьбой к началу учебного процесса произвести дезинфекцию всех школ и детских садов города, об этом сообщается на сайте столичной администрации.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева отметила, что главное, чтобы к 4 мая эпидемиологическая картина в стране не изменилась, и не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. 

И.о. главы столичной администрации Кан Кварчия провел во вторник 21 апреля совещание с начальниками управлений городских служб. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Карантинные меры в Абхазии продлили до начала мая

Он напомнил, что большинство мер по борьбе с коронавирусной инфекцией продлено до 1 мая.

Однако с 20 апреля по 1 мая три раза в неделю буде работать продовольственный рынок Сухума по установленному администрацией графику. 

В ходе совещания, Кварчия сообщил, что в этом месяце будут сложности с выплатой заработной платы сотрудникам администрации, однако в следующем месяце все задолженности будут погашены. 

Власти Абхазии решили не продлевать режим чрезвычайного положения в стране, который действовал с 28 марта по 20 апреля. 

В стране на сегодняшний день зафиксировано три случая заражения коронавирусом. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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