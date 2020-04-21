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В Абхазии выписан первый выздоровевший от коронавируса пациент

© Sputnik / Томас Тхайцук
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200421/1029947802/Pervyy-vyzdorovevshiy-ot-koronavirusa-vypisan-iz-Gudautskoy-bolnitsy.html

За последние сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли восемь человек, у всех отрицательные результаты.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Из Гудаутской больницы выписан пациент, у которого был диагностирован коронавирус 8 апреля, сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19. 

Пациент уже находится дома, отмечают в штабе.

Больной, госпитализированный с коронавирусом одним из первых, 6 апреля, до сих пор находится под наблюдением врачей. Он уже дважды проходил повторное тестирование на заболевание, оба раза результат оказался отрицательным. 

Состояние третьей пациентки, 1925 года рождения, госпитализированной в Гудаутскую ЦРБ накануне, стабильное, средней степени тяжести. Диагноз женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. 

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Заболевшая COVID-19 пожилая жительница Гагры согласилась на госпитализацию

Позже состояние пациентки ухудшилось и ее перевели в стационар, где ей проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.

Первый случай заражения коронавирусом в Абхазии был зафиксирован у жителя Гагры, вернувшегося из Москвы. Его госпитализировали 6 апреля, на следующий день диагноз был подтвержден. 8 апреля в Гудаутскую больницу была доставлена его супруга также с положительным результатом тестирования на COVID-19.

11 апреля был зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом у пожилой женщины, контактировавшей с двумя первыми инфицированными. Женщина до 20 апреля находилась на самоизоляции, отказываясь от госпитализации. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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