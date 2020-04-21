Жизнь после ЧП: что происходит в Абхазии после снятия ряда ограничительных мер

Режим чрезвычайного положения в Абхазии завершился 20 апреля. Власти страны не стали его продлевать.

После почти месячного карантина часть торговых объектов в стране открылась. Однако послабление ограничительных мер многие восприняли как их полное снятие.

О том, почему режим ЧП не стали продлевать, кто и когда теперь может работать, каким объектам все еще запрещено открываться и почему людям настоятельно рекомендуют оставаться дома и соблюдать меры безопасности, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

17 апреля и.о. главы государства Валерий Бганба продлил ряд карантинных мер до первых чисел мая.

Однако при соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса свою деятельность могут возобновить торговые объекты, в том числе вещевые, магазины техники, стройматериалов, бытовой химии. На их работу не распространяются карантинные меры, продленные до начала мая.

С усеченным графиком с 20 апреля открываются и рынки во всех районах республики. Режим их работы будет утвержден главами администраций, но, по решению правительства, они не должны функционировать больше трех дней в неделю.

По словам члена Координационного штаба по борьбе с коронавирусом Рауля Лолуа, за последние дни новых очагов заражения коронавирусом не было выявлено, поэтому ограничительные меры частично были сняты. В дальнейшем все зависит от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в стране.

"Чрезвычайное положение снято по всей территории Абхазии. Сейчас уже разрешили три раза в неделю работать рынкам. Остальные дни - санитарные. Другие объекты должны следовать последнему распоряжению. Лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью, должны ознакомиться с этим распоряжением. Сегодня могут работать и книжные магазины, и стройматериалов, и магазины техники. Нужно соблюдать меры предосторожности", - пояснил он.

По-прежнему запрещена работа общепита, парикмахерских, косметологических центров, салонов красоты и залов для свадебных торжеств.

С 21 апреля отменены ограничения на въезд в Гагрский и Галский районы. А также отменен комендантский час, действовавший в Галском районе с 31 марта, а в Гагрском - с 8 апреля. При этом в Галском районе на посту "Канал" все еще работает медицинская лаборатория, медработники проверяют температуру въезжающих и выезжающих людей.

Изоляцию многоквартирного дома в Гагре могут снять в течение недели>>

А вот в Гагрском районе со снятием ограничений на въезд, по словам и.о. главы района Владимира Джения, сотрудники милиции будут выборочно проверять передвижение автомобилей, проверка температуры тела водителей и пассажиров проводиться не будет.

Нарушения преследуются

По словам и.о. главы Сухума Кана Кварчия, в городе могут работать только те объекты, которым разрешено согласно последнему распоряжению исполняющего обязанности президента Валерия Бганба.

Кварчия подчеркивает, что санэпидемстанция реагирует на несанкционированное открытие объектов. При этом магазины, которые не попадают в ограничительный список, открываются и работают. Уже определен график работы сухумского рынка. По словам и.о. главы столичной администрации, свою работу рынок будет осуществлять с пятницы по воскресенье.

Как сообщил и.о. главы Гагрского района Владимир Джения, власти выявляют нарушения в Гагре. Так, Джения отмечает, что некоторые объекты общепита в обход запретам правительства пытаются возобновить работу.

"Люди устали и начали массово открывать свои объекты. Наши службы, которые занимаются торговыми объектами и общепитом, работают, проверяют рестораны, кафе, магазины. Если фиксируют нарушителей, то приостанавливают их работу", - отметил он.

В Гудауте пока нарушений не зафиксировано. Кафе, рестораны и столовые не работают. Постепенно открываются торговые объекты, которым не запрещено функционировать с 20 апреля.

Такая же ситуация и в Очамчыре, Ткуарчале.

А в Гале по-прежнему работают только продуктовые и аптеки.

"Жители Гала с большим пониманием относятся к карантинным мерам. Нарушения не наблюдаются. Каждый день здесь нахожусь. Здесь ничего не работает, кроме продуктовых магазинов и аптек", - рассказал глава района Омар Бганба.

Обратная сторона

Послабление ограничительных мер многие жители Абхазии восприняли как их полное снятие. На улицах стало заметно больше людей. Тем не менее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ежедневно призывает население страны оставаться дома, без необходимости не посещать общественные места и соблюдать меры безопасности.

"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Нужно думать о себе и о людях, с которыми вы контактируете. Послабление мер не говорит о том, что мы должны расслабляться", - подчеркнул Рауль Лолуа.

К тому же власти Абхазии, несмотря на завершение режима ЧП, продлили действие ряда ограничительных мер до 1 мая.

До 4 мая остаются закрытыми детские сады, школы, университеты, а также общепит, гостиницы, отели. Не работает общественный транспорт. Закрыты обе государственные границы.

"У нас было время подготовиться, было время подготовиться медикам, санэпидемслужбам. Запаслись аппаратами ИВЛ, медикаментами. Больницы обеспечены. Сейчас мы готовы к такой ситуации, которая сейчас происходит в других странах. Самое главное - контролировать границы. Ими надо плотно заниматься", - добавил Лолуа.

Во вторник 21 апреля был выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса. В больнице остаются еще два пациента с диагнозом COVID-19.

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