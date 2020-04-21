Три счастливых дня: в Абхазии начали работать продуктовые рынки

Согласно установленным правительством правилам, до окончания срока ограничительных мер рынки могут работать три раза в неделю.
График и порядок работы будет определяться главами администраций по согласованию с районными СЭС.
Некоторые продавцы Сухумского рынка уже вышли на работу. Появились и первые покупатели.
Рынок в Гагрском районе открылся, по предварительным данным, 21 апреля, после проведения на его территории дезинфекции.
Рынок Очамчырского района открылся в понедельник 20 апреля. В Галском и Ткуарчалском районах рынки откроются 22 апреля.
В Гудаутском районе рынок начал частично функционировать еще в пятницу 17 апреля.
В связи с введением чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все рынки Абхазии были закрыты с 28 марта.
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