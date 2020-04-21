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Три счастливых дня: в Абхазии начали работать продуктовые рынки

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Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200421/1029948088/Tri-schastlivykh-dnya-v-Abkhazii-nachali-rabotat-produktovye-rynki.html

По распоряжению исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба продуктовые и сельскохозяйственные рынки страны могут возобновить работу с понедельника 20 апреля.

Согласно установленным правительством правилам, до окончания срока ограничительных мер рынки могут работать три раза в неделю.

График и порядок работы будет определяться главами администраций по согласованию с районными СЭС.

Некоторые продавцы Сухумского рынка уже вышли на работу. Появились и первые покупатели.

Рынок в Гагрском районе открылся, по предварительным данным, 21 апреля, после проведения на его территории дезинфекции.

Рынок Очамчырского района открылся в понедельник 20 апреля. В Галском и Ткуарчалском районах рынки откроются 22 апреля. 

В Гудаутском районе рынок начал частично функционировать еще в пятницу 17 апреля. 

В связи с введением чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все рынки Абхазии были закрыты с 28 марта.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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