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Состояние третьей пациентки с коронавирусом ухудшилось

Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
154203
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200422/1029954846/Sostoyanie-tretey-patsientki-s-koronavirusom-ukhudshilos.html

У третьей заразившейся коронавирусом в Абхазии диагноз был подтвержден 11 апреля, однако она отказывалась от госпитализации и была переведена в больницу только 20 апреля.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Состояние пациентки, 1925 года рождения, расценивается как тяжелое, нестабильное, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса. 

Женщина проходит лечение в Гудаутской больнице. Еще вчера оперштаб сообщал, что ее состояние стабильное, средней степени тяжести.

Отмечается, что первый пациент, у которого был зафиксирован коронавирус, остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.

Во вторник 21 апреля из Гудаутской больницы выписали второго пациента.

За прошедшие сутки в Абхазии тестирование прошли семь человек, ни у кого диагноз коронавирус не подтвержден.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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