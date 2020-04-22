Состояние третьей пациентки с коронавирусом ухудшилось

У третьей заразившейся коронавирусом в Абхазии диагноз был подтвержден 11 апреля, однако она отказывалась от госпитализации и была переведена в больницу только 20 апреля.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Состояние пациентки, 1925 года рождения, расценивается как тяжелое, нестабильное, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

Женщина проходит лечение в Гудаутской больнице. Еще вчера оперштаб сообщал, что ее состояние стабильное, средней степени тяжести.

Отмечается, что первый пациент, у которого был зафиксирован коронавирус, остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.

Во вторник 21 апреля из Гудаутской больницы выписали второго пациента.

За прошедшие сутки в Абхазии тестирование прошли семь человек, ни у кого диагноз коронавирус не подтвержден.

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