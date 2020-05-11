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"Русская община Абхазии" передала Минздраву средства для приобретения медоборудования

© Sputnik / Павел Львов
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (438)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200511/1030102925/Russkaya-obschina-Abkhazii-peredala-Minzdravu-sredstva-dlya-priobreteniya-medoborudovaniya.html

Министерство здравоохранения Абхазии приобретет медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Пожертвование на сумму девять миллионов 150 тысяч рублей поступило на спецсчет Министерства здравоохранения республики от "Русской общины Абхазии", об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"В рамках полученного пожертвования уже подписан контракт на поставку медицинского оборудования, которое в установленные договором сроки будет поставлено в Абхазию. Я выражаю глубокую признательность руководству ОО "Русская община Абхазии", оказавшей существенную помощь в приобретении необходимого медицинского оборудования", - отметил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Отмечается, что в рамках закупки на предоставленные средства будут приобретены аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, видеобронхоскоп, очистители-рециркуляторы воздуха, кислородные концентраторы и мониторы пациента.

В Абхазии на сегодняшний день подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (438)


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