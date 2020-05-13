Число заболевших коронавирусом в Абхазии увеличилось до 12 человек

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 58 человек.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Еще два случая заражения коронавирусом подтверждены в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день в Абхазии 12 заболевших коронавирусом.

Отмечается, что один из вновь выявленных случаев - студент российского ВУЗа, который вчера вернулся на родину, второй - гражданин республики, который также недавно вернулся в Абхазию и был госпитализирован в связи с подозрением на COVID-19.

Состояние ранее госпитализированных в инфекционный корпус Гудаутской больницы пациентов без отрицательной динамики, им продолжают проводить соответствующую терапию.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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