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Число заболевших коронавирусом в Абхазии увеличилось до 12 человек

© Sputnik / Томас Тхайцук
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (453)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200513/1030124788/Chislo-zabolevshikh-koronavirusom-v-Abkhazii-uvelichilos-do-12-chelovek.html

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 58 человек.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Еще два случая заражения коронавирусом подтверждены в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день в Абхазии 12 заболевших коронавирусом.

Отмечается, что один из вновь выявленных случаев - студент российского ВУЗа, который вчера вернулся на родину, второй - гражданин республики, который также недавно вернулся в Абхазию и был госпитализирован в связи с подозрением на COVID-19.

Состояние ранее госпитализированных в инфекционный корпус Гудаутской больницы пациентов без отрицательной динамики, им продолжают проводить соответствующую терапию.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (453)


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