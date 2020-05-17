МЧС Абхазии: за сутки границу пересек 101 человек

Абхазо-российская граница закрыта для всех граждан до 1 июня, исключение установлено для отдельных категорий.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Российско-абхазскую границу пересек 101 человек с 11:00 16 мая по 09:00 17 мая, сообщает МЧС Абхазии.

Из них 54 водителя по линии грузоперевозок, девять военнослужащих Российской Федерации, один курсант из Абхазии, обучающийся в российском вузе, 37 граждан Республики Абхазия.

До 1 июня на российско-абхазской границе действуют серьезные ограничения, для иностранных граждан (за исключением аккредитованных сотрудников дипучреждений и военнослужащих, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки) въезд в страну закрыт.

На сегодняшний день в Абхазии зафиксировано 17 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

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