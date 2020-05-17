15:32 17 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.21
  • EUR79.13
Поиск

МЧС Абхазии: за сутки границу пересек 101 человек

© Sputnik / Акоп Кущян
Коронавирус -2020
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (463)
66302
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200517/1030149855/MChS-Abkhazii-za-sutki-granitsu-peresek-101-chelovek.html

Абхазо-российская граница закрыта для всех граждан до 1 июня, исключение установлено для отдельных категорий.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Российско-абхазскую границу пересек 101 человек с 11:00 16 мая по 09:00 17 мая, сообщает МЧС Абхазии.

Из них 54 водителя по линии грузоперевозок, девять военнослужащих Российской Федерации, один курсант из Абхазии, обучающийся в российском вузе, 37 граждан Республики Абхазия. 

До 1 июня на российско-абхазской границе действуют серьезные ограничения, для иностранных граждан (за исключением аккредитованных сотрудников дипучреждений и военнослужащих, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки) въезд в страну закрыт.

© Foto / скриншот из видео МВД РА
Усилили наркоконтроль: МВД Абхазии проверило грузовики на границе с Россией

На сегодняшний день в Абхазии зафиксировано 17 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (463)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вдохновленные COVID: стрит-арт в разгар эпидемии
Супергерои в халатах: художница из Петербурга поддержала врачей
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться