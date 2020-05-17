Отпущены домой: режим обязательной изоляции завершен еще для 13 курсантов

В настоящий момент в обсервационном учреждении в Сухуме на обязательном карантине находятся 194 курсанта, приехавшие в Абхазию из России.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Тринадцать курсантов российских вузов после получения отрицательных результатов тестирования на коронавирус покинули обсервационное учреждение в Сухуме, сообщает пресс-служба Минобороны Абхазии.

Режим обязательного карантина для прибывших в Абхазию из-за границы граждан длится 14 дней.

В общей сложности домой после 14-дневной изоляции и сдачи анализов отпущено 24 курсанта. Первая партия из восьми человек покинула пансионат "Айтар" 14 мая.

Всего из России в Абхазию прибыли 232 студента, обучающиеся в военных институтах России.

© Foto / МО РА 17 мая, после получения результатов тестирования на коронавирусную инфекцию, 13 курсантов, прибывших в каникулярный отпуск и находившихся на карантине в пансионате "Айтар", отпустили домой

Все студенты, находящиеся в "Айтаре", пройдут тестирование и только потом, в зависимости от результатов, будут отпущены домой.

Ранее министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия сообщал, что представители МВД, в частности, СОБР и комендантская рота Министерства обороны Абхазии, осуществляют охрану корпусов "Айтара".

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 20 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

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