Нарушители будут наказаны: глава МЧС Абхазии встретился с родителями курсантов 

В санатории "Айтар", где проходят карантин прибывшие из-за границы граждане, остаются 211 курсантов российских вузов. Восемь студентов прошли карантин и отпущены по домам.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния встретился с родителями курсантов, обучающихся в российских вузах, и обсудил вопросы возвращения студентов в страну, а также меры наказания за нарушение карантина, сообщает пресс-служба ведомства.

"Отмечалось, что возвращение должно быть максимально организованным, все прибывшие будут сразу же доставлены в зону прохождения двухнедельного карантина. Лица с подтвержденным диагнозом будут направлены в Гудаутскую районную больницу, головной госпиталь по лечению коронавируса. Министр особо акцентировал внимание на строгом соблюдении курсантами дисциплины в течение всего карантина, исключения любого контакта вне карантинной зоны. Курсанты, грубо нарушившие установленные правила, будут строго наказаны, вплоть до отчисления из профильных вузов", - сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

В начале мая в гостинице на 14-дневный карантин поселились первые курсанты, вернувшиеся из России в Абхазию.

По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса, еще два случая диагностированы 9 мая. Сообщалось, что все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

Еще один случай заболевания коронавирусом студента был выявлен в Абхазии 11 мая, на следующий день диагноз коронавирус подтвердили еще у троих человек. К 13 мая число заболевших коронавирусом увеличилось до 12 человек.

По данным на сегодняшний день в республике зафиксировано 14 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.