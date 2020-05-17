Минздрав Абхазии опроверг информацию из поста пациента Гудаутской больницы

В социальных сетях было распространено сообщение некоего Александра Цвейба, который якобы является одним из пациентов Гудаутской больницы с диагнозом коронавирус.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Минздрав Абхазии назвал информацию, изложенную в посте некоего Александр Цвейба в Facebook, недостоверной по содержанию.

Речь идет об одном из двоих жителей Бамборы, которые вернулись на родину из Москвы и у которых, по уточненным Минздравом 16 мая данным, ранее был диагностирован коронавирус.

Сообщение в Facebook, опубликованное от имени Александра Цвейба © Foto / Facebook/Алиса Цвейба

Сообщение в Facebook, опубликованное от имени Александра Цвейба © Foto / Facebook/Алиса Цвейба 1 / 2 © Foto / Facebook/Алиса Цвейба Сообщение в Facebook, опубликованное от имени Александра Цвейба

"Настоятельно напоминаем гражданам об уголовной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации и лжесвидетельствовании", - говорится в обращении Минздрава.

По данным пресс-службы ведомства, гражданин Абхазии поступил в приемное отделение Гудаутского госпиталя 12 мая с температурой, признаками дыхательной недостаточности и двусторонней полисегментарной пневмонии на рентгене, в его крови также был занижен уровень насыщенного кислородом гемоглобина.

13 мая по итогам тестирования у него был подтвержден диагноз COVID-19. В соответствии с рекомендациями ВОЗ и Минздрава России ему была проведена терапия, после чего состояние пациента улучшилось: нормализовалась температура, прошли признаки дыхательной недостаточности.

Вместе с пациентом в больницу поступила его младшая сестра с подозрением на коронавирусную инфекцию из-за прямого контакта с заболевшим. Позже у девочки подтвердилась пневмония. Оба больных находятся под постоянным контролем медиков.

Отмечается, что все необходимые снимки и результаты анализа, свидетельствующие о полисегментарной пневмонии и положительном тесте на коронавирусную инфекцию у первого пациента, есть в наличии.

"Подобное поведение пациентов может вынудить врачей сделать эти данные публичными для общественности с указанием имен и фамилий пациентов", - подчеркнули в ведомстве.

В воскресенье 17 мая тестирование на коронавирус провели у 73 человек, из-за большого количества проб результаты будут объявлены в понедельник 18 мая.

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 20 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение на базе, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.

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