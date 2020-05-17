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Минздрав Абхазии опроверг информацию из поста пациента Гудаутской больницы

© Sputnik / Томас Тхайцук
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (468)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200517/1030151837/Minzdrav-Abkhazii-oproverg-informatsiyu-iz-posta-patsienta-Gudautskoy-bolnitsy.html

В социальных сетях было распространено сообщение некоего Александра Цвейба, который якобы является одним из пациентов Гудаутской больницы с диагнозом коронавирус.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Минздрав Абхазии назвал информацию, изложенную в посте некоего Александр Цвейба в Facebook, недостоверной по содержанию.

Речь идет об одном из двоих жителей Бамборы, которые вернулись на родину из Москвы и у которых, по уточненным Минздравом 16 мая данным, ранее был диагностирован коронавирус.

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© Foto / Facebook/Алиса Цвейба
Сообщение в Facebook, опубликованное от имени Александра Цвейба

"Настоятельно напоминаем гражданам об уголовной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации и лжесвидетельствовании", - говорится в обращении Минздрава. 

По данным пресс-службы ведомства, гражданин Абхазии поступил в приемное отделение Гудаутского госпиталя 12 мая с температурой, признаками дыхательной недостаточности и двусторонней полисегментарной пневмонии на рентгене, в его крови также был занижен уровень насыщенного кислородом гемоглобина.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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13 мая по итогам тестирования у него был подтвержден диагноз COVID-19. В соответствии с рекомендациями ВОЗ и Минздрава России ему была проведена терапия, после чего состояние пациента улучшилось: нормализовалась температура, прошли признаки дыхательной недостаточности.

Вместе с пациентом в больницу поступила его младшая сестра с подозрением на коронавирусную инфекцию из-за прямого контакта с заболевшим. Позже у девочки подтвердилась пневмония. Оба больных находятся под постоянным контролем медиков. 

Отмечается, что все необходимые снимки и результаты анализа, свидетельствующие о полисегментарной пневмонии и положительном тесте на коронавирусную инфекцию у первого пациента, есть в наличии.

"Подобное поведение пациентов может вынудить врачей сделать эти данные публичными для общественности с указанием имен и фамилий пациентов", - подчеркнули в ведомстве. 

В воскресенье 17 мая тестирование на коронавирус провели у 73 человек, из-за большого количества проб результаты будут объявлены в понедельник 18 мая. 

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 20 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение на базе, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (468)


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