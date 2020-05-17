Оперштаб: в Абхазии за сутки тест на коронавирус сдали 73 человека

За весь период пандемии в Республике Абхазия было зафиксировано 20 случаев коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. За последние сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 73 человека, из-за большого количества проб результаты тестирования ожидаются в понедельник 18 мая, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

По данным оперштаба, у госпитализированных в Гудаутскую больницу в субботу граждан состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всего в больнице в Гудауте проходят лечение 16 пациентов с диагнозом коронавирус.

"Уважаемые граждане, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, настоятельно просим вас соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости", - говорится в сообщении оперативного штаба.

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 20 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение на базе, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также ьыл выписан один из курсантов, прибывших из России.

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