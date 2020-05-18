Стали бдительными: что заставило продавцов рынка Сухума соблюдать меры безопасности

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Продавцы и посетители Сухумского продуктового рынка стали внимательнее относиться к соблюдению мер безопасности, сказал в интервью радио Sputnik директор рынка Алхас Гургулия.

В понедельник 18 мая и.о. главы администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, где обсуждались вопросы по исполнению распоряжения президента в связи с ситуацией с коронавирусом. На встрече директор Сухумского продуктового рынка Алхас Гургулия рассказал о том, что, по его информации, заболевшие COVID-19 посещали рынок.

"Этот вопрос обсуждался на совещании, но информация поступила из штаба по борьбе с коронавирусом, насколько я понял. Я комментировал ситуацию на самом рынке, насколько мы справляемся с ограничительными мерами. В этой связи, по сравнению с предыдущими днями было сложно с торгующими, они менее ответственно подходили к этому вопросу, пренебрегали защитными мерами. Но сегодня, на удивление, все торгующие соблюдали все меры безопасности", - отметил он.

Торговцы на рынке одевали перчатки, маски и не противились измерению температуры тела, сказал директор рынка. По словам Алхаса Гургулия, по рынку прошел слух о том, что кто-то из заболевших коронавирусом посещал рынок.

"Поэтому люди насторожились и стали более ответственно подходить к этой проблеме. Работники рынка предлагают посетителям антисептики, люди с удовольствием дезинфицируют руки. Сложно сказать что все приходят в масках и перчатках, но процентов 50% приходят в масках и перчатках", - сказал он.

Кроме того, на всей территории рынка звучит голосовое обращение к торговцам и посетителям с просьбой соблюдать меры безопасности.

"Это тоже дало эффект, и реально видим, что люди стали приходить на рынок в масках и перчатках, соблюдают социальную дистанцию, то есть эти меры реально работают. Мы сотрудничаем с санитарно-эпидемиологической службой с апреля, каждый день сотрудники СЭС приходят и проводят полную дезинфекцию здания после рабочего дня, первого и второго этажа, плюс на улице", - подчеркнул Гургулия.

Согласно распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания, до 1 июня продуктовые, сельскохозяйственные и вещевые рынки в городе Сухум и районах будут работать в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки). Санитарно-эпидемиологическим службам систематически будет организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий рынков.

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