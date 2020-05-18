Санврач Чанба: не верящим в коронавирус стоит посмотреть на изможденные лица врачей

Радио Санврач Чанба: не верящим в коронавирус стоит посмотреть на изможденные лица врачей

Инга Чанба отметила, что эпидситуация в стране сложная.

"Мы прогнозировали, что такая ситуация может быть, потому что наши граждане находятся за пределами республики. Мы так и прогнозировали, что именно в это время ситуация будет ухудшаться. Большое беспокойство вызывает то, что те люди, которые имеют наши паспорта, все сюда приезжают. У медиков бдительность высокая, но, к сожалению, у наших граждан этого нет. Люди очень расслабились, не соблюдают режим самоизоляции, хотя мы с ними боремся. Я нахожусь на границе, раздаю памятки. С каждым по две-три минуты разговариваем… Все зависит от самого человека, от его организованности… Кто-то говорит, что это неправда, кто-то говорит, что этого нет", - сказала врач.

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 20 случаев заболевания COVID-19.

"Когда слышишь, что коронавируса нет, мы не понимаем этих людей. Я бы хотела, чтобы эти люди приехали и посмотрели на изможденные лица наших сотрудников", - сказала врач.

По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение на базе, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.

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