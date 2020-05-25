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Так было с "испанкой": в ВОЗ заявили о риске второго пика заболеваемости COVID-19

© AP Photo. Michel Euler
Коронавирус -2020
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (675)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200525/1030204279/Tak-bylo-s-ispankoy-v-VOZ-zayavili-o-riske-vtorogo-pika-zabolevaemosti-COVID-19-.html

В глобальном масштабе первая волна заболевания коронавирусом еще не завершилась, несмотря на то, что в некоторых странах она пошла на спад.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Первая волна коронавирусной инфекции во всем мире еще не завершилась, кроме того возможна и вторая волна заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

© Sputnik / Алексей Никольский
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"Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. Мы не можем сейчас делать выводы, что если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с "испанкой". Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", — добавил он.

Райан отметил, что реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым.

"И когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то мы всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания", - сказал он.

Райан отметил, что вторая волна может быть связана и осложнена сезоном гриппа.

По данным на 25 мая, в мире зафиксировано более пяти миллионов случаев заражения, выздоровело более двух миллионов людей, от вируса умерли более 345 тысяч человек. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В Абхазии за весь период пандемии зафиксировано 28 случаев заражения, 14 человек выздоровели и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (675)


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