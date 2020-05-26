19:43 26 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.14
  • EUR77.79
Поиск

"Русская община Абхазии" помогла 250 соотечественникам во время карантина

© Foto /
Коронавирус -2020
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (62)
96 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200526/1030211187/Russkaya-obschina-Abkhazii-pomogla-250-sootechestvennikam-vo-vremya-karantina.html

Сто один продуктовый набор получили жители Сухума, Сухумского, Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. "Русская община Абхазии" совместно с "Черноморским Казачьим Войском Абхазии" оказали с 23 по 25 мая продуктовую помощь 250 соотечественникам, проживающим в республике. 

Всего был передан 101 продуктовый набор нуждающимся соотечественникам, проживающим в Сухуме, Сухумском, Гудаутском, Гулрыпшском и Очамчырском районах.

Речь идет о гражданах, которые оказались в трудной жизненной ситуации в условиях карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

  • ОО «Русская община Абхазии» совместно с ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии» в рамках движения «Мы Вместе» в период с 23 по 25 мая оказывали продуктовую помощь нуждающимся соотечественникам Абхазии.
    © Foto / rusabkhazia
  • ОО «Русская община Абхазии» совместно с ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии» в рамках движения «Мы Вместе» в период с 23 по 25 мая оказывали продуктовую помощь нуждающимся соотечественникам Абхазии.
    © Foto / rusabkhazia
1 / 2
© Foto / rusabkhazia
ОО «Русская община Абхазии» совместно с ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии» в рамках движения «Мы Вместе» в период с 23 по 25 мая оказывали продуктовую помощь нуждающимся соотечественникам Абхазии.

Ранее "Русская община Абхазии" передала Минздраву республики пожертвование на сумму девять миллионов 150 тысяч рублей.

На эти средства будут приобретены аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, видеобронхоскоп, очистители-рециркуляторы воздуха, кислородные концентраторы и мониторы пациента.

Читайте также:

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (62)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Угадай картинку: что видят люди на фотографиях с Марса
Лавров: Россия не будет устраивать истерику из-за выхода США из ДОН
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться