"Русская община Абхазии" помогла 250 соотечественникам во время карантина

Сто один продуктовый набор получили жители Сухума, Сухумского, Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. "Русская община Абхазии" совместно с "Черноморским Казачьим Войском Абхазии" оказали с 23 по 25 мая продуктовую помощь 250 соотечественникам, проживающим в республике.

Всего был передан 101 продуктовый набор нуждающимся соотечественникам, проживающим в Сухуме, Сухумском, Гудаутском, Гулрыпшском и Очамчырском районах.

Речь идет о гражданах, которые оказались в трудной жизненной ситуации в условиях карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

ОО «Русская община Абхазии» совместно с ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии» в рамках движения «Мы Вместе» в период с 23 по 25 мая оказывали продуктовую помощь нуждающимся соотечественникам Абхазии. © Foto / rusabkhazia

ОО «Русская община Абхазии» совместно с ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии» в рамках движения «Мы Вместе» в период с 23 по 25 мая оказывали продуктовую помощь нуждающимся соотечественникам Абхазии. © Foto / rusabkhazia 1 / 2 © Foto / rusabkhazia ОО «Русская община Абхазии» совместно с ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии» в рамках движения «Мы Вместе» в период с 23 по 25 мая оказывали продуктовую помощь нуждающимся соотечественникам Абхазии.

Ранее "Русская община Абхазии" передала Минздраву республики пожертвование на сумму девять миллионов 150 тысяч рублей.

На эти средства будут приобретены аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, видеобронхоскоп, очистители-рециркуляторы воздуха, кислородные концентраторы и мониторы пациента.

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