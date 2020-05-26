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Новых случаев коронавируса в Абхазии не зафиксировано

© Sputnik / Евгений Биятов
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (509)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200526/1030212132/Novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Abkhazii-ne-zafiksirovano.html

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 42 человека.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвердился ни у одного из 42 протестированных за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

По данным оперштаба, домой после обязательного карантина из пансионата "Айтар" отпущено девять человек.

Все они курсанты - шесть человек по линии Минобороны и три курсанта от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден.

На 26 мая в Гудаутском госпитале лечение проходят 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (509)


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