Античная трагедия и безудержная комедия: чего ждать от РУСДРАМа

Пресс-конференция о планах на ближайшие полгода прошла в РУСДРАМе в среду 4 июля. О том, чего ждать от театра Искандера во второй половине 2018 года, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На пресс-конференции в РУСДРАМе гендиректор Ираклий Хинтба сделал несколько сенсационных заявлений. Все они связаны с работой театра на ближайшие полгода.

Два часа безудержного смеха

Не успели зрители отойти от впечатлений от последних премьер, РУСДРАМ уже предлагает новую постановку. Ираклий Хинтба анонсировал шестую по счету за сезон премьеру спектакля "Клинический случай" по пьесе Рэя Куни – одного из главных комедиографов ХХ века. Ставит его режиссер Сергей Ефремов, который успел уже прославиться в Абхазии самым кассовым спектаклем за последние годы "Примадоннами".

© Sputnik / Илона Хварцкия Два часа счастья: "Примадонны" покорили зрителей РУСДРАМа

"Клинический случай" обещает быть "безудержно смешным". По словам же Ираклия Хинтба, это своего рода психотерапия, которая отвлекает от окружающего нас негатива.

"Пьесы Рэя Куни с огромным успехом проходили по всему миру. И всегда эти спектакли привлекают внимание зрителя. Я уверен, наш спектакль будет аншлаговым. Это фарсовая, доходящая до абсурда история с яркими персонажами и лихо закрученным сюжетом. Два часа будет вызывать безудержный смех зрительного зала. Такие спектакли нам нужны. Это определенного рода психотерапия для всех нас, мы должны отвлекаться от негатива, который нас окружает. По продажам я вижу, что спектакль ждет успех. Спектакль "Клинический случай" мы определили, как супер-комедию. Премьера состоится 17-18 июля", – сказал Хинтба.

Экзистенциальная драма в Сухуме

В сентябре РУСДРАМ порадует зрителя новой дозой "Шедевров московской сцены". На этот раз из холодной столицы России в солнечный Сухум приедет спектакль "Три высокие женщины".

Ираклий Хинтба назвал "Три высокие женщины" гениальным спектаклем, который не оставит равнодушным зрителей, особенно прекрасную половину.

"Спектакль "Три высокие женщины" в постановке Сергея Голомазова – гениальный спектакль. В нем главные роли исполняют Евгения Симонова, Вера Бабичева и Зоя Кайдановская. После монолога Веры Бабичевой, если кто-то останется хладнокровным, то ему точно нечего делать в театре. "Три высокие женщины" Эдварда Олби – спектакль я видел в 2005 году. Эта пьеса очень близка женщинам. Начинается с комической ситуации и превращается в экзистенциальную драму. Этот перелом, который происходит после первого эпизода, очень сильно влияет на зрителя. Этот спектакль мы покажем 10 и 11 сентября. Я не думал никогда, что мы сможем когда-либо привезти этот спектакль", – признался Хинтба.

"Кьоджинские перепалки" и Режиссерская лаборатория

Новый 38-й сезон в РУСДРАМе откроет спектакль "Кьоджинские перепалки" режиссера Александра Коручекова с участием выпускников Театрального института имени Щукина. Этот спектакль щукинцы уже показывали в РУСДРАМе.

"Мы ведем переговоры с известным режиссером театра имени Вахтангова Александром Коручековым, который должен перенести на нашу сцену спектакль "Кьоджинские перепалки", поставленный в театральной студии имени Щукина. Это должно произойти в октябре нынешнего года. В этом спектакле помимо выпускников имени Щукина сыграют актеры нашего театра. Думаю, спектакль будет успешен и интересен зрителю. "Кьоджинскими перепалками" мы планируем открыть 38-й театральный сезон в РУСДРАМе", – отметил гендиректор Русского драматического театра.

Но самая главная сенсация этого года, по словам Хинтба, — постановка отрывков трех античных трагедии. Их поставят три молодых режиссера-выпускника ГИТИСа. Спектакли представят перед абхазским зрителем и затем выберут один из них и сделают полноценную постановку для РУСДРАМа.

"В начале ноября в нашем театре пройдет абсолютно беспрецедентная вещь – Режиссерская лаборатория Союза театральных деятелей России. Мы выиграли грант на проведение этой лаборатории. И это большое событие не только для нашего театра, но и в целом театрального искусства Абхазии. Отобраны три молодых режиссера, все они выпускники ГИТИСа. Они приедут сюда в начале ноября и сделают совместно с нашими актерами три отрывка из античных трагедий. Одна постановка уже определена – "Царь Эдип". Эти три отрывка мы покажем публике и затем выберем один из них и превратим в полноценный спектакль. Это уникальный проект, в котором будут задействованы все наши актеры. Такого еще не было. То, что это происходит – большое счастье для нас", – добавил Ираклий Хинтба.

Закольцевать историю

Еще одной сенсацией для РУСДРАМа в этом году станет сотрудничество с режиссером Адгуром Кове. Он работал в РУСДРАМе с 1980-х годов. Уже в декабре Адгур Кове совместно с Баталом Джопуа поставят исторический спектакль по произведению Толстого "Хаджи Мурат".

"Мне подумалось, что было бы хорошо, если бы эти люди поставили в нашем театре спектакль по русской классике. Представлять Адгура Кове, думаю, не надо. Я прекрасно помню его спектакль в Абхазском театре «Спуск с горы Моргана» по пьесе Мюллера. В нем замечательно играла Виолетта Маан. Так что Адгур Кове и Батал Джопуа поставят спектакль по Толстому «Хаджи Мурат». Это такая попытка закольцевать историю», – добавил Хинтба.