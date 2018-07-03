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спектакль Софичка в Щуке

"Мы не пустые!": абхазские "щукинцы" получили дипломы

© Sputnik Лев Рыжков
В Абхазии
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О трансе на сцене, о том, что планируют и чего боятся, рассказали Sputnik выпускники абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина.

Анжелика Бения, Sputnik

Студенты абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина сдали государственные экзамены и стали дипломированными актерами.

Что в чемодане?

Что забрала с собой в чемодане выпускницы "Щуки", рассказала молодая актриса Милана Ломия.

"Взяла понимание того, что это именно та профессия, которой я без минуты колебания готова посвятить всю свою жизнь и слова Евгения Вахтангова, строки одного из его многочисленных писем студийцам: "Вот, нас маленькая кучка друзей, в чьих сердцах должна жить Студия, в чьих сердцах жила она до сих пор — скромная, замкнутая, строгая и скупая на ласку для новых людей. Вот, вся она — эта кучка. Уберите ее, — и другая половина не составит Студии. Вы и есть Студия. Вы и есть центр ее и основа. Вы душа ее и лицо ее", – процитировала российского и советского актера Милана.

Премьера спектакля Игрок в РУСДРАМе

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                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Премьера спектакля "Игрок" в РУСДРАМе

Актриса также объяснила, почему для нее учиться в "Щуке" было интересно, весело, "но иногда и болезненно".

"Огромное количество педагогов работают над тобой, ломают твое прежнее мышление, делают из тебя артиста, глубокого. Артиста, который слышит и слушает. Педагоги – лучшие люди на земле, в этом я убеждена. Это люди, которые отдают себя, чтобы обучить мастерству. В них много тепла и в то же время столько же строгости и объективности. Наш курс не отличался дисциплиной, но в работе мы всегда старались выкладываться целиком, как учили этому педагоги и, конечно, наш художественный руководитель Елена Викторовна Одинцова, которая все эти годы воспитывала нас как единый организм", – сказала Милана Ломия.

Одинцова о выпуске абхазской студии "Щуки": ощущаю пустоту>>

Страх неизведанного

Милана призналась, что никаких сложностей в актерской профессии в данный момент не испытывает, есть только "страх перед неизведанным".

"Все эти годы в институте мы были защищены, у нас была Елена Викторовна (Одинцова – ред.) и педагоги, к которым мы в любой момент могли обратиться за помощью. Сейчас мы окончили институт и нам немного страшно. Это естественно, потому что наша профессиональная жизнь только начинается. Нас обучили, выпустили, теперь мы сами творцы своей судьбы. Не могу сказать, что я сейчас готовый артист. Наш педагог Павел Любимцев говорил: "Артистами становятся через 10 лет упорных трудов, а не после окончания". После окончания можно потерять себя, если сразу же не начать работать. Есть железная воля, и я верю, что все будет, нужно только захотеть и трудиться", – сказала Ломия.

Класс-концерт студентов театрального института им. Щукина
© Sputnik / Илона Хварцкия
Елена Одинцова об абхазских студентах: у них большой потенциал

Молодая актриса уже играет в двух спектаклях Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера: "Все мои сыновья" и "Игрок". Ближайшие творческие планы очевидны, признается актриса – она возвращается в Абхазию.

"Где бы я ни работала как актриса, я служу культуре Абхазии. После каждого спектакля видишь, как зритель в этом нуждался, и тебе хочется играть еще и еще, доставить еще больше удовольствия и тебе не страшно, что ты не сможешь, появляется уверенность. Конечно, не всегда все просто. К примеру, мы выпустили "Игрока" в марте, а я с начала учебного года не видела родных, и было очень обидно от того, что ты вроде бы дома, но у тебя нет на семью время. Мы с мамой так и виделись между пятиминутными перерывами. Мы тоже жертвуем чем-то, это служение, настоящее осознанное служение и этому нас научили в институте", – добавила Милана Ломия.

Актриса также рассказала об особенной для нее роли, которую она исполняла, учась в институте.

"Благодаря Елене Викторовне, у меня было много ролей. Сложно сейчас выбрать одну, но остановлюсь на Тете Маше из "Софички" Фазиля Искандера. О ней мало написал Искандер, и мы рискнули создать образ по наблюдению за другими реальными женщинами. Окончательно мы убедились в том, что нам это удалось, когда впервые сыграли "Софичку" в РУСДРАМе прошлым летом. После спектакля подходили взрослые женщины и говорили, что это они, что это они так себя ведут и спрашивали, как я смогла это сделать? Я не знаю, как. Это все Елена Викторовна", – сказала Милана.

Спектакль Софичка в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера Стоянка человека открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы

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                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Спектакль "Софичка" в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера "Стоянка человека" открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы

Красивый, но скучный на сцене

Выпускник "Щуки " Гурам Квициния поделился одним из учебных эпизодов, который он вспоминает перед каждым выходом на сцену.

Репетиция спектакля Игрок
© Sputnik / Илона Хварцкия
Гурам Квициния: "Щука" - школа жизни

"В начале второго курса, когда мы делали образы на одном из занятий на меня очень разозлилась наш прекрасный педагог Валентина Петровна Николаенко, она выразилась так: "Гурам, вот ты такой красивый, но такой скучный на сцене". Меня это очень обидело, но со временем я понял, это такая методика, ударить по самолюбию, чтоб человек разозлился и начал работать. Теперь, когда я выхожу на сцену, я всегда вспоминаю ее слова", – отметил он.

Все роли в институте были важны и интересны, отметил молодой актер, однако есть роли, которые тебя "засасывают, и делают тебя другим человеком", добавил он.

"Тебя полностью поглощает его жизнь, даже мыслей своих не остается. Это самое невероятное чувство, когда ты думаешь только о том, чего хочет твой персонаж. Тогда все получается. У меня был такой случай с Макбетом Шекспира. Это была самостоятельная работа, вообще, роль мистическая, и, на мой взгляд, обладает какой-то магией. Когда я играл для зрителей, у меня было ощущение на какую-то долю секунды, что я нахожусь в трансе, и все вокруг замирало, даже воздух остановился. Это было счастье, такое, думаю, редко происходит. Это что-то с психикой связанно", – признался Гурам.

Мы не пустые

Актер также признался, что сейчас он в поиске места, где будет чувствовать себя художником, "куда будет хотеться бежать, творить вместе с режиссером".

"Это была не просто учеба, это была школа жизни. Как бы банально это ни звучало, это большая семья. Мне кажется, что у нашего народа, есть врожденная харизма, это на сцене очень преображает артиста. Мы не пустые, как мне кажется. Наш курс объединил разных студентов, от того он и был прекрасным", – дополнил в завершении Гурам Квициния.

Своими впечатлениями от расставания со своими студентами в эфире радио поделилась художественный руководитель студии Елена Одинцова.

"Мне пока трудно оценить расставание с курсом. Я только прихожу в институт и не встречаю своих студентов, вижу студентов других курсов и ощущаю какую-то пустоту в месте, где обычно у меня были заботы, беспокойство о своих студентах. В этом месте у меня дыра", — сказала Елена Одинцова.

Премьера спектакля Игрок в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одинцова о молодых актерах "Игрока": мне за них было не стыдно

По словам художественного руководителя студии, некоторые выпускники подумывают найти себя в Москве.

"Москва манит своими перспективами. Пока ты молод, тебе кажется, что тебе море по калено. К сожалению, есть такие мысли у нескольких. В Москве ежегодно выпускается большое количество актеров. Только наш институт в этом году выпустил три курса, есть еще ВГИК, ГИТИС, МХАТ и еще много колледжей. Все они хотят попасть в театры. Наши ребята хорошо обучены, но, тем не менее, конкуренция высокая", – добавила Одинцова.

За актерами мы начинаем следить с дипломных спектаклей в театральных ВУЗах и продолжаем с момента утверждения в труппе театров, но не все выпускники разбегаются после окончания института, многие из них остаются сплоченным коллективом, продолжают играть спектакли, полюбившиеся зрителями в студенческие годы. Елена Одинцова выразила надежду на то, что не потеряет связь со своими студентами и будет следить за их творческой деятельностью в кино или театрах.




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