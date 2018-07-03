"Мы не пустые!": абхазские "щукинцы" получили дипломы

Анжелика Бения, Sputnik

Студенты абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина сдали государственные экзамены и стали дипломированными актерами.

Что в чемодане?

Что забрала с собой в чемодане выпускницы "Щуки", рассказала молодая актриса Милана Ломия.

"Взяла понимание того, что это именно та профессия, которой я без минуты колебания готова посвятить всю свою жизнь и слова Евгения Вахтангова, строки одного из его многочисленных писем студийцам: "Вот, нас маленькая кучка друзей, в чьих сердцах должна жить Студия, в чьих сердцах жила она до сих пор — скромная, замкнутая, строгая и скупая на ласку для новых людей. Вот, вся она — эта кучка. Уберите ее, — и другая половина не составит Студии. Вы и есть Студия. Вы и есть центр ее и основа. Вы душа ее и лицо ее", – процитировала российского и советского актера Милана.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Игрок" в РУСДРАМе

Актриса также объяснила, почему для нее учиться в "Щуке" было интересно, весело, "но иногда и болезненно".

"Огромное количество педагогов работают над тобой, ломают твое прежнее мышление, делают из тебя артиста, глубокого. Артиста, который слышит и слушает. Педагоги – лучшие люди на земле, в этом я убеждена. Это люди, которые отдают себя, чтобы обучить мастерству. В них много тепла и в то же время столько же строгости и объективности. Наш курс не отличался дисциплиной, но в работе мы всегда старались выкладываться целиком, как учили этому педагоги и, конечно, наш художественный руководитель Елена Викторовна Одинцова, которая все эти годы воспитывала нас как единый организм", – сказала Милана Ломия.

Одинцова о выпуске абхазской студии "Щуки": ощущаю пустоту>>

Страх неизведанного

Милана призналась, что никаких сложностей в актерской профессии в данный момент не испытывает, есть только "страх перед неизведанным".

"Все эти годы в институте мы были защищены, у нас была Елена Викторовна (Одинцова – ред.) и педагоги, к которым мы в любой момент могли обратиться за помощью. Сейчас мы окончили институт и нам немного страшно. Это естественно, потому что наша профессиональная жизнь только начинается. Нас обучили, выпустили, теперь мы сами творцы своей судьбы. Не могу сказать, что я сейчас готовый артист. Наш педагог Павел Любимцев говорил: "Артистами становятся через 10 лет упорных трудов, а не после окончания". После окончания можно потерять себя, если сразу же не начать работать. Есть железная воля, и я верю, что все будет, нужно только захотеть и трудиться", – сказала Ломия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Елена Одинцова об абхазских студентах: у них большой потенциал

Молодая актриса уже играет в двух спектаклях Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера: "Все мои сыновья" и "Игрок". Ближайшие творческие планы очевидны, признается актриса – она возвращается в Абхазию.

"Где бы я ни работала как актриса, я служу культуре Абхазии. После каждого спектакля видишь, как зритель в этом нуждался, и тебе хочется играть еще и еще, доставить еще больше удовольствия и тебе не страшно, что ты не сможешь, появляется уверенность. Конечно, не всегда все просто. К примеру, мы выпустили "Игрока" в марте, а я с начала учебного года не видела родных, и было очень обидно от того, что ты вроде бы дома, но у тебя нет на семью время. Мы с мамой так и виделись между пятиминутными перерывами. Мы тоже жертвуем чем-то, это служение, настоящее осознанное служение и этому нас научили в институте", – добавила Милана Ломия.

Актриса также рассказала об особенной для нее роли, которую она исполняла, учась в институте.

"Благодаря Елене Викторовне, у меня было много ролей. Сложно сейчас выбрать одну, но остановлюсь на Тете Маше из "Софички" Фазиля Искандера. О ней мало написал Искандер, и мы рискнули создать образ по наблюдению за другими реальными женщинами. Окончательно мы убедились в том, что нам это удалось, когда впервые сыграли "Софичку" в РУСДРАМе прошлым летом. После спектакля подходили взрослые женщины и говорили, что это они, что это они так себя ведут и спрашивали, как я смогла это сделать? Я не знаю, как. Это все Елена Викторовна", – сказала Милана.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Софичка" в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера "Стоянка человека" открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы

Красивый, но скучный на сцене

Выпускник "Щуки " Гурам Квициния поделился одним из учебных эпизодов, который он вспоминает перед каждым выходом на сцену.

"В начале второго курса, когда мы делали образы на одном из занятий на меня очень разозлилась наш прекрасный педагог Валентина Петровна Николаенко, она выразилась так: "Гурам, вот ты такой красивый, но такой скучный на сцене". Меня это очень обидело, но со временем я понял, это такая методика, ударить по самолюбию, чтоб человек разозлился и начал работать. Теперь, когда я выхожу на сцену, я всегда вспоминаю ее слова", – отметил он.

Все роли в институте были важны и интересны, отметил молодой актер, однако есть роли, которые тебя "засасывают, и делают тебя другим человеком", добавил он.

"Тебя полностью поглощает его жизнь, даже мыслей своих не остается. Это самое невероятное чувство, когда ты думаешь только о том, чего хочет твой персонаж. Тогда все получается. У меня был такой случай с Макбетом Шекспира. Это была самостоятельная работа, вообще, роль мистическая, и, на мой взгляд, обладает какой-то магией. Когда я играл для зрителей, у меня было ощущение на какую-то долю секунды, что я нахожусь в трансе, и все вокруг замирало, даже воздух остановился. Это было счастье, такое, думаю, редко происходит. Это что-то с психикой связанно", – признался Гурам.

Мы не пустые

Актер также признался, что сейчас он в поиске места, где будет чувствовать себя художником, "куда будет хотеться бежать, творить вместе с режиссером".

"Это была не просто учеба, это была школа жизни. Как бы банально это ни звучало, это большая семья. Мне кажется, что у нашего народа, есть врожденная харизма, это на сцене очень преображает артиста. Мы не пустые, как мне кажется. Наш курс объединил разных студентов, от того он и был прекрасным", – дополнил в завершении Гурам Квициния.

Своими впечатлениями от расставания со своими студентами в эфире радио поделилась художественный руководитель студии Елена Одинцова.

"Мне пока трудно оценить расставание с курсом. Я только прихожу в институт и не встречаю своих студентов, вижу студентов других курсов и ощущаю какую-то пустоту в месте, где обычно у меня были заботы, беспокойство о своих студентах. В этом месте у меня дыра", — сказала Елена Одинцова.

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По словам художественного руководителя студии, некоторые выпускники подумывают найти себя в Москве.

"Москва манит своими перспективами. Пока ты молод, тебе кажется, что тебе море по калено. К сожалению, есть такие мысли у нескольких. В Москве ежегодно выпускается большое количество актеров. Только наш институт в этом году выпустил три курса, есть еще ВГИК, ГИТИС, МХАТ и еще много колледжей. Все они хотят попасть в театры. Наши ребята хорошо обучены, но, тем не менее, конкуренция высокая", – добавила Одинцова.

За актерами мы начинаем следить с дипломных спектаклей в театральных ВУЗах и продолжаем с момента утверждения в труппе театров, но не все выпускники разбегаются после окончания института, многие из них остаются сплоченным коллективом, продолжают играть спектакли, полюбившиеся зрителями в студенческие годы. Елена Одинцова выразила надежду на то, что не потеряет связь со своими студентами и будет следить за их творческой деятельностью в кино или театрах.