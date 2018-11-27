Кино, музыка и барабаны: фестиваль "Свидание с Россией" открылся в Сухуме

II фестиваль культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" пройдет в Сухуме с 27 по 29 ноября.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. II фестиваль культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" открылся в музее Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба во вторник 27 ноября.

"Год мы ждали этой встречи, и это случилось. Для вас привычны названия Дурипш, Пицунда, Эшера, и вы знаете, каким теплом они отзываются в сердцах каждого россиянина. Отзываются добром и братством, которые нас связывают. Россия первой признала независимость Абхазии и всегда вместе с ней. Наш фестиваль культуры и искусств три дня будет "властвовать" в Сухуме", - сказал директор фестиваля Владимир Пирожок и пригласил всех желающих прийти на запланированные творческие события.

Советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский поприветствовал присутствующих на абхазском языке, что уже стало традицией. Доброй традицией, по его словам, также стала "высадка" в Абхазии звездного "десанта", состоящая из российских артистов. В подтверждение своих слов он привел в пример фестиваль "КИНОРЕВЬЮ", который прошел в столице Абхазии 23 ноября и на который приехали именитые российские актеры и музыканты.

"Эстафетная палочка передана вашему фестивалю. Глубоко символично, что название этого фестиваля – "Свидание с Россией. Свидание с Москвой". Слово "свидание", оно всегда связано с любовью, с чем-то возвышенным. Действительно, мы все встречаемся с нашей любимой Россией, с дорогой Москвой", - отметил Ясносокирский и завершил свою речь пожеланием удачи на абхазском языке.

Объем и характеристики творческих событий, которые прошли в Абхазии за последний месяц, сказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха, для него несравнимы с теми, что он наблюдал в Москве. Он также добавил, что его ожидания от Абхазии не только оправдались, но и дали надежду на развитие творчества.

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Сочетание уникальных природно-климатических условий республики, творческое наследие и люди, проживающие в Абхазии – все это рано или поздно приведет к всплеску киноискусства и формированию некоего абхазского "Голливуда", уверен Чеха.

На открытии фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" прозвучали песни на абхазском, русском, французском и итальянском языках в исполнении Мадины Кварацхелия, Тимура Тания и певца из России Вазгена Аванесяна. Юные долисты ансамбля "Адаул" раззадорили зрителей зажигательными ритмами и вызвали громкие овации.

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Завершился вечер премьерным показом фильма "Высоцкий. Неизвестные страницы" режиссера Анатолия Бальчева.