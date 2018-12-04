Чагава о музыкальном конкурсе "Орфей": в финал прошли 20 музыкантов

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В первом концерте музыкального конкурса "Орфей" 5 декабря примут участие 20 юных певцов Очамчырского района, сообщила в интервью Sputnik пресс-секретарь конкурса Сельма Чагава.

По условиям конкурса, в отборочных этапах принять участие могли певцы от 12 до 18 лет. Финалисты кастинга должны будут представить три композиции на трех концертах. Оценивать талант юных певцов будет жюри, но проголосовать за понравившегося музыканта смогут и зрители на официальном сайте конкурса.

"Мы долго думали, как организовать конкурс, и решили, что оценивать музыкантов будут по бальной системе. Победитель определится по сумме полученных баллов, а зрительское голосование поможет выбрать обладателя приза зрительских симпатий", - объяснила пресс-секретарь.

В поисках участников конкурса организаторы объехали более 20 сел Очамчырского района и провели прослушивания, в которых приняли участие 97 юных музыкантов. Однако на финальный кастинг в Очамчыру приехали 30 юных певцов, из которых 20 были выбраны для участия в конкурсе.

"Хотелось бы отметить, что во всех селах дети очень трепетно и радостно нас приняли. Многие из них впервые взяли в руки микрофон и попробовали себя на сцене, не менее волнительно это было и для нас. Теперь уже волнение не такое сильное, дети ближе познакомились друг с другом и с нами. Конечно, разница с первыми прослушиваниями ощутима", - отметила Чагава.

По словам Чагава, основной целью вокального конкурса было предоставление юным певцам профессиональной площадки для музыкального развития.

© Фото: Вокальный конкурс Orpheus Кастинг на вокальный конкурс "Орфей" прошел в Очамчырском районе

"Самый большой акцент мы делали на детях из деревень, так как далеко не в каждой школе есть педагог по вокалу, аппаратура и так далее. А в селах на самом деле много талантливых детей, у которых просто нет возможности развиваться, и мы поставили перед собой задачу дать дорогу молодым певцам", - добавила она.

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Идея организации вокального конкурса принадлежит молодой певице, победительнице конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ Валерии Адлейба. По словам певицы, оказаться по ту сторону и оценивать своих ровесников, было непросто.

"Многие из участников даже никогда не брали микрофона в руки, и мы помогаем им узнать, что такое жизнь музыканта, они этому очень быстро учатся. Когда я за ними наблюдала, я сразу вспомнила, как сама выступала на этой сцене и давала им советы из личного опыта. Главное, чтобы они чувствовали себя спокойно на сцене и получали удовольствие", - отметила Адлейба.

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Первый концерт музыкального конкурса "Орфей" пройдет в Очамчыре 5 декабря. Участники представят песни на русском или иностранном языке.