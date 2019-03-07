Детское счастье и никакого пафоса: РУСДРАМ отметил 90-летие Искандера

Вечер в честь юбилея абхазского писателя Фазиля Искандера прошел в РУСДРАМе в среду 6 марта. О том, как режиссеры подали рассказы писателя современному зрителю и чем были недовольны юные зрители, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Чик и его современники

К юбилею Фазиля Искандера в РУСДРАМе подошли креативно. В этот раз никаких "праздных праздничных" речей, воспоминаний и других штампов.

Актеры театра познакомили зрителя с миром писателя. На сцене ожил Мухус и его Чик. В этот раз режиссер Джамбул Жордания выбрал отрывок, в котором героя инструктируют, как соблюдать нормы абхазского этикета. Чик впервые отправляется в деревню. По словам мамы, традиции там сильно отличаются от городских.

© Sputnik Леон Гуния Правила жизни Чика

Правило №1 – необходимо привставать, когда в помещение входит старший человек, в особенности пожилой.

– А если дедушка десять раз зайдет в кухню? Надо все десять раз встать? – спрашивает Чик.

– И десять, и двадцать раз надо встать, если дедушка входит в кухню, – объясняет мама.

Эта часть рассказа, похоже, больше всего пришлась по душе двум мужчинам, сидящим передо мной.

"Ты смотри, написано, вроде, в прошлом веке, а сегодня то же самое. Вот бы молодым чаще читать Фазиля, может, и апсуара тогда не потеряем", – отметил один из зрителей.

Группа школьников что-то оживленно обсуждала. Ребята как раз проходят произведения Искандера, а классный руководитель решила подкрепить материал посещением РУСДРАМа.

– Ну что, вы все поняли? Запомнили? Надо будет писать сочинение, вы же знаете? – спросила учительница.

Школьники этой новости не обрадовались. Самый смелый заявил, что класс рассчитывал на "автоматы" за поход в театр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вечер посвященный дню рождения Фазиля Искандера

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Турокоз

Автандил Автандилович и его северокавказские коллеги не могут договориться, как же назвать особь, получившуюся при скрещении горного тура с домашней козой. В особенности зрителям понравились северокавказские ученые в исполнении Инала Инапха и Османа Абухба.

По словам режиссера Джамбула Жордания, к празднованию юбилея Искандера в театре начали готовиться за полгода. Главная цель – показать зрителю литературный язык писателя и то, как он изобразил Абхазию в своих рассказах.

"Его легкий, наивный, детский юмор на самом деле очень глубок. Мы решили пойти именно таким путем, через постановки, потому что просто рассказывать о нем, о каких-то исторических фактах было бы неинтересно. Это сделали бы и без нас", – объяснил он.

Детским на сцене был не только фазилевский юмор. Вместе с актерами РУСДРАМа на сцену вышли и начинающие звезды – ученики Джамбула Жордания. Они стали живыми "декорациями" к постановкам. Кто-то стал "почтой" в переписке "козлотуровских" ученых, другие были чайками на набережной Мухуса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вечер посвященный дню рождения Фазиля Искандера

"Это было сделано для того, чтобы подача была более объемной. Когда дети участвуют в постановке, зрителю всегда легче сконцентрироваться на происходящем на сцене. Это технический способ, к тому же полезный для детей. Кроме того, для меня Фазиль – это большой ребенок", - отметил Жордания.

Современный мир Искандера

Режиссер признался, что при выборе произведений он пытался делать акцент на их актуальности. Именно поэтому со сцены прозвучали отрывки рассказа "Светофор" и размышления Искандера о совести.

"Есть вещи, неуследимые для граждан, но государство их обязано выполнять. Есть вещи, неуследимые для государства, но граждане их обязаны выполнять. Гражданственность - это донести свой окурок до урны. Государственность - это сделать так, чтобы путь до очередной урны был не слишком утомительным", – зачитал со сцены актер Кирилл Шишкин.

Театральный критик Светлана Корсая отметила, что вечер РУСДРАМа был очень "фазилевским", то есть без пафоса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вечер посвященный дню рождения Фазиля Искандера

"Им удалось окунуть нас в атмосферу его рассказов, стихов и его творчества. С одной стороны это ностальгия, ведь это наша эпоха, а с другой – радость, что его творчество воспринимается так по-современному. Все-таки Фазиль вечен", - добавила она.

Мадина специально приехала на вечер Искандера из Гагры и привезла с собой восьмилетнюю дочь. По ее словам, рассказы ассоциируются у нее с детством, когда на уроках одноклассники пытались представить себе образ Сандро из Чегема и наперебой пересказывали его приключения.

"Сейчас детям не так интересны рассказы, они поглощены своими планшетами и компьютерами. А для меня Фазиль – это самые счастливые моменты детства. Надеюсь, что и дочке понравились сегодняшние постановки", - отметила она.

Закончился вечер песней "Ты говоришь, никто не виноват" на стихи Искандера в исполнении Лоиды Тыркба-Даутия и цитатой писателя.

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"Долг мудреца – помогать народу чтить свои святыни, не давать ему разнародиться в бессмысленную толпу. Долг народа – оберегать своего мудреца".