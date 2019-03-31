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"Каданс" стал лауреатом конкурса "Открытая Европа – открытая планета"

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Культура
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Международный детский фестиваль-конкурс "Открытая Европа – открытая планета", в котором участвовал детский музыкальный ансамбль из Сухума "Каданс", проходила в Москве с 27 по 31 марта.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Детский музыкальный ансамбль "Каданс" стал лауреатом III степени в номинации "Эстрадный вокал" на международном конкурсе "Открытая Европа – открытая планета", рассказал на радио Sputnik руководитель ансамбля Алик Алавердян.

Несмотря на хороший результат руководитель "Каданса" остался недоволен конкурсом. По его словам, жюри несправедливо оценило выступление ансамбля из Абхазии.

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"Мои дети столкнулись с политической частью. Практически все жюри за исключением одного Владимира Левкина из группы "На-на", состояло из европейцев. Председателем жюри была женщина из Латвии. Она очень любит целостность Грузии. В общем, провокация на провокации. Мы должны были выйти на сцену в восемь вечера, но наш выход задержали до 10:30. Но дети собрались и выступили "на разрыв". Они настолько хорошо пели, что жюри вынужденно улыбалось. Но все началось с того, что нас решили объявить очень интересно: "Каданас", Сухум, Россия". Я вышел на сцену, исправил это дело, сказал, что Сухум – Республика Абхазия и попросил объявить еще раз. Но тут я стал врагом № 1. Они потом как могли отыгрывались", – пояснил руководитель ансамбля.

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Несмотря на задержку, дети не волновались, выступили достойно. И руководитель, и родители пытались их отвлечь.

"Вы знаете, разбор полетов проходил сразу на конкурсе. Всем говорили, вот вы выросли, у вас такой номер появился. Мы по жеребьевке были последними. Нас слушали в гробовой тишине. Ни одного слова не было произнесено никем. После выступления Левкин поднялся на сцену, пожал руку и сказал: "Ребята, вы были классные. Я вам поставил самые высокие баллы. Но, что будет я не могу сказать",  – рассказал Алавердян.

Алавердян отметил, что главное для него и для юных музыкантов – это то, что "Каданс" выступал под своим именем и под абхазским флагом.

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"Главной нашей задачей было просто выступить на таком престижном конкурсе, помериться силами. Мы прекрасно знаем, что есть европейские страны, куда мы с нашими паспортами не поедем. Это мы все понимали. Но такое отношение и то, что они отыгрывались на детях – это им чести не делает. Зато дети выступили под своим именем, под своим флагом и сделали свое дело. И дети пели так, что жюри с места подтанцовывало. Мы должны были получить одно из лучших мест. Ну дети немного поплакали и потом уже засмеялись. Нас бьют, мы летаем", – добавил Алавердян.

На фестивале-конкурсе "Открытая Европа – открытая планета" также отличилась участница "Каданса" Соломея Тарба, которая получила диплом третьей степени.

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Международный детский фестиваль-конкурс "Открытая Европа – открытая планета", в котором участвовал детский музыкальный ансамбль из Сухума "Каданс", проходил в Москве с 27 по 31 марта.

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