"Каданс" стал лауреатом конкурса "Открытая Европа – открытая планета"

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Детский музыкальный ансамбль "Каданс" стал лауреатом III степени в номинации "Эстрадный вокал" на международном конкурсе "Открытая Европа – открытая планета", рассказал на радио Sputnik руководитель ансамбля Алик Алавердян.

Несмотря на хороший результат руководитель "Каданса" остался недоволен конкурсом. По его словам, жюри несправедливо оценило выступление ансамбля из Абхазии.

"Мои дети столкнулись с политической частью. Практически все жюри за исключением одного Владимира Левкина из группы "На-на", состояло из европейцев. Председателем жюри была женщина из Латвии. Она очень любит целостность Грузии. В общем, провокация на провокации. Мы должны были выйти на сцену в восемь вечера, но наш выход задержали до 10:30. Но дети собрались и выступили "на разрыв". Они настолько хорошо пели, что жюри вынужденно улыбалось. Но все началось с того, что нас решили объявить очень интересно: "Каданас", Сухум, Россия". Я вышел на сцену, исправил это дело, сказал, что Сухум – Республика Абхазия и попросил объявить еще раз. Но тут я стал врагом № 1. Они потом как могли отыгрывались", – пояснил руководитель ансамбля.

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Несмотря на задержку, дети не волновались, выступили достойно. И руководитель, и родители пытались их отвлечь.

"Вы знаете, разбор полетов проходил сразу на конкурсе. Всем говорили, вот вы выросли, у вас такой номер появился. Мы по жеребьевке были последними. Нас слушали в гробовой тишине. Ни одного слова не было произнесено никем. После выступления Левкин поднялся на сцену, пожал руку и сказал: "Ребята, вы были классные. Я вам поставил самые высокие баллы. Но, что будет я не могу сказать", – рассказал Алавердян.

Алавердян отметил, что главное для него и для юных музыкантов – это то, что "Каданс" выступал под своим именем и под абхазским флагом.

"Главной нашей задачей было просто выступить на таком престижном конкурсе, помериться силами. Мы прекрасно знаем, что есть европейские страны, куда мы с нашими паспортами не поедем. Это мы все понимали. Но такое отношение и то, что они отыгрывались на детях – это им чести не делает. Зато дети выступили под своим именем, под своим флагом и сделали свое дело. И дети пели так, что жюри с места подтанцовывало. Мы должны были получить одно из лучших мест. Ну дети немного поплакали и потом уже засмеялись. Нас бьют, мы летаем", – добавил Алавердян.

На фестивале-конкурсе "Открытая Европа – открытая планета" также отличилась участница "Каданса" Соломея Тарба, которая получила диплом третьей степени.

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Международный детский фестиваль-конкурс "Открытая Европа – открытая планета", в котором участвовал детский музыкальный ансамбль из Сухума "Каданс", проходил в Москве с 27 по 31 марта.