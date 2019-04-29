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Зрители признали "Хаджи-Мурат" РУСДРАМа лучшим среди участников фестиваля в Саранске

© Foto / РУСДРАМ
Культура
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XIV Международный театральный фестиваль "Соотечественники" прошел в Саранске с 29 марта по 4 апреля.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. По результатам интернет голосования, спектакль РУСДРАМа "Хаджи-Мурат" признан лучшей постановкой фестиваля "Соотечественники" в Саранске, сказала в интервью радио Sputnik помощник режиссера спектакля Лика Мамацева.

"Мы выступали на открытии фестиваля "Соотечественники" в Саранске, это очень престижный фестиваль среди русских театров за рубежом. Мы даже не знали, что после будет проходить голосование зрителей, случайно зашли на страницу фестиваля в интернете, увидели, что прошло голосование среди тех, кто смотрел все спектакли этого фестиваля", - добавила она.

Спектакль режиссера Адгура Кове "Хаджи-Мурат" – очень глубокий и сильный, поэтому приятно, что зрители в Саранске избрали его лучшей постановкой, и это было ожидаемо, отметила Мамацева.

© Foto / РУСДРАМ
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"Это спектакль с невероятно большим количеством метафор, аллегорий, образов, на мой взгляд, сценография божественная. Костюмы и декорации Батала Джапуа это отдельная тема, потому что в каждом костюме есть смысл, и очень приятно что критики это оценили", - сказала помощник режиссера.

Результаты зрительского голосования – это признание работы РУСДРАМа, говорит Лика Мамацева. Она сообщила, что театр уже получил приглашение на следующий фестиваль "Соотечественники" в Саранске.

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XIV Международный театральный фестиваль "Соотечественники" прошел в Саранске с 29 марта по 4 апреля.

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Теги:
РУСДРАМ


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