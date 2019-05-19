Культурная бессонница: "Ночь в музее" накрыла Сухум

О том, как прошла акция "Ночь в музее" в Сухуме, какие сюрпризы подготовили культурные учреждения Абхазии, и какие экспозиции приковывали внимание, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Отправиться в прошлое, оказаться одновременно в античной Диоскуриаде и Сухуме ХХ века, окунуться в мелодии прошлых времен, познакомиться с бытом и культурой абхазов, пройтись по "коридорам" Отечественной войны и прочувствовать силу живого абхазского слова. Все это за ночь, а точнее вечер, предстояло жителям и гостям Сухума в рамках ежегодной акции "Ночь в музее", которая показывает, что музеи – не закрытое пространство, где занимаются только хранением и изучением.

В этом году свои двери ночным гостям распахнули четыре музея Абхазии: Государственный, Боевой Славы имени Ардзынба, литературный имени Гулиа и музей Истории зарубежных абхазов. Каждый из них подготовил уникальную программу в рамках своей тематики.

В полку прибыло

Старт акции дал Музей Боевой славы, который расширил рамки своего пространства и вышел на "улицу". Здесь уже с 17:00 прямо перед культурным учреждением разыграли викторину на знание истории Абхазии, а также конкурсы чтецов, танцоров и музыкантов.

"Начали мы с конкурса по истории Абхазии. Наши гости отвечают на вопросы и получают призы. Для детей – это игрушки, для взрослых книги", – рассказала директор музея Мзия Бейя.

По ее убеждению, увеселительная программа привлекает внимание гостей, которые в игровой форме изучают историю.

Родители с детьми навострили уши, чтобы не пропустить вопросы, которые, кстати говоря, показались абхазским участникам викторины легкими. Нужно было всего лишь назвать дату начала Отечественная война народа Абхазии, перечислить всех президентов республики, продемонстрировать свои знания абхазского языка.

© Sputnik Стенд посвященный первому министру обороны Абхазии Владимиру Аршба

К акции "Ночь в музее" музей Боевой Славы подготовил и новую экспозицию. "Зал генералов" пополнился еще одним стендом. Он посвящен первому министру обороны Абхазии Владимиру Аршба. Здесь представлены его личные вещи, парадный китель и награды.

Участникам "Ночи в музее" посчастливилось первыми познакомиться с новым стендом.

-Ух, ты, как много медалей, – громко восхищается десятилетний Баграт Басария, чье внимание остановилось на новом уголке.

© Sputnik Китель первого министра обороны Абхазии Владимира Аршба

Баграт впервые пришел в Музей Боевой Славы. Он участвует в конкурсе по народной музыке, который проводится музеем в рамках акции. В перерыве "между песнями" Баграт решил познакомиться и с экспонатами. Раньше фотографии и видео по Отечественной войне Баграт мог видеть только по телевизору или интернету.

"Здесь очень много залов. Все они посвящены грузино-абхазской войне. Я и раньше видел кадры с войны, но такие как здесь не видел. Здесь очень много фотографии воинов, их одежда, оружие. Больше всего мне понравилось оружие", – признался он.

Юный музыкант сетует на то, что у него мало времени на тщательное исследование музея. Но обещает прийти во время летних каникул и лучше познакомиться с экспонатами музея.

Погружение в музей

- Аԥҳа бзиа, ҩыџьа аԥацәа дрыԥсоуп (хорошая дочь, лучше двух сыновей – прим.), – доносится до двора Литературного музея имени Гулиа.

Здесь не стали отходить от традиции, которые были заложены еще самим патриархом абхазской литературы. Герой программы Литературного музея – слово, живое абхазское. В бессонную ночь школьники, студенты и поэты коротали время за чтением шедевров абхазской поэзии. По словам директора музея Светланы Корсая, сам Дмитрий Гулиа при жизни любил приглашать товарищей по перу, устраивать литературные вечера. Именно в этом доме впервые прозвучали многие стихи молодых поэтов.

© Sputnik В бессонную ночь школьники, студенты и поэты коротали за чтением шедевров поэзии

В 18:00 ученики Драндской школы, которые впервые участвуют в акции "Ночь в музее", показали гостям сценки из произведений Дмитрия Гулиа, продекламировали его стихи, а некоторые даже напели.

"Для нас это очень важное и волнительное событие. Мы выбрали именно Литературный музей, потому что Дмитрий Гулиа всенародно любимый поэт. Подготовили небольшую программу из стихов и сценки из его произведений. Например, из его известного романа "Камачыч". Многие стихи носят автобиографичный характер. Надеюсь, всем понравится", – рассказала ученица Драндской школы Диана Абухба.

Школьники планируют не только продемонстрировать стихи, но также пройтись по залам, погрузиться в музей и вдохновиться.

"Я здесь уже седьмой или восьмой раз. Но все равно хочется снова и снова сюда приходить. Музей вдохновляет, здесь все пропитано необычной атмосферой. Книги, вещи, интерьер, которые окружали поэта позволяют погрузиться в музей", – призналась Абухба.

Живое пространство

Самым популярным в "Ночь в музее" стал Государственный музей. Здесь открылись выставки "Озеро Рица", материалы Джантухского могильника, стационарная экспозиция "История Абхазии XIX-начала XX веков".

© Sputnik Государственный музей каждый год удивляет какими-то новинками

В эту ночь работники музея показали гостям старые пластинки советских времен, исторические музыкальные инструменты. Их можно было не только увидеть, но и услышать, что удивило многих посетителей.

© Sputnik Внимание гостей Государственного музея приковал новый зал

"Государственный музей каждый год удивляет какими-то новинками. Кстати говоря, акцию "Ночь в музее" впервые провели они. Это очень радует. Мне нравятся очень музыкальные инструменты, особенно старинные. Их звучание создавало необычную атмосферу. Вообще здесь, в музее, во всех залах очень атмосферно не только в "Ночь в музее", но и обычное время. Конечно, я считаю, что все должны приходить сюда, смотреть экспозиции и гордиться тем, какая у нас глубокая история", – рассказала посетительница Асиат.

© Sputnik Экспозиция зала была собрана историком Русланом Гожба

Внимание гостей Государственного музея приковал новый зал, посвященный истории Абхазии XIX-начала XX веков, включая Кавказскую войну, изгнание абхазов в Турцию, участие "Абхазской сотни" в Первой мировой войне. Экспозиция зала была собрана историком Русланом Гожба. Все это результат его многолетней кропотливой работы.

"Очень интересная экспозиция. Когда заходишь в зал, глаза сразу разбегаются по этим фотографиям. Их очень много, они все уникальные. Когда читаешь подписи к ним, сразу охватывает гордость за историю, за представителей абхазского народа, которые на чужбине смогли не только реализовать себя, но и принести независимость многим государствам. В летопись истории они вошли, как лидеры, которых тысячелетиями будут ценить и уважать будущие потомки", – рассказала сухумчанка Оксана.

© Sputnik Впервые акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии в 2015 году

По ее мнению, молодому поколению очень необходимо познакомиться с экспозицией.

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"Нужно видеть это особенно молодым. Здесь сегодня было много людей. Думаю, многие задумались и захотели глубже изучить историю этих людей", – добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук День в музее: тайны и история дома Дмитрия Гулиа

"Ночь в музее" в Абхазии оказалась не слишком длинной. Завершилась акция в полночь.

Впервые акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии в 2015 году, к ней присоединился Абхазский государственный музей. Уже в 2016 году к ней присоединились еще два музея.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции.