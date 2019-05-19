12:50 19 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.25
Поиск
Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

РУСДРАМ покажет "Хаджи-Мурата" на фестивале "Толстой Weekend” в Ясной Поляне

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
Получить короткую ссылку
6 0 0

Фестиваль "Толстой Weekend" в четвертый раз пройдет с 4 по 7 июля 2019 года в Тульской области в родовом имении Льва Толстого.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера получил официальное приглашение принять участие в фестивале "Толстой Weekend” в Ясной Поляне со спектаклем "Хаджи-Мурат", сказала корреспонденту Sputnik помощник режиссера спектакля Лика Мамацева.

"Мы очень рады тому, что нас пригласили на этот фестиваль, это большое событие не только для РУСДРАМа, но и для всей театральной культуры Абхазии. Фестиваль "Толстой Weekend" очень значимый фестиваль для всей России и мира в целом", - сказала Мамацева.

Лика Мамацева напомнила, что спектакль РУСДРАМа режиссера Адгура Кове получил признание зрителей и театральных критиков, был признан лучшей постановкой фестиваля "Соотечественники" в Саранске по результатам зрительского голосования.

© Foto / РУСДРАМ
Зрители признали "Хаджи-Мурат" РУСДРАМа лучшим среди участников фестиваля в Саранске

21 мая состоится показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе. "Мы приглашаем всех на показ "Хаджи-Мурата", те, кто не смотрел его уверена получат массу положительны эмоций", - отметила Лика Мамацева.

На Ясной Поляне РУСДРАМ выступит 6 июня. "Мы уже привыкли к гастролям, поэтому особого волнения нет,  мы уже практически готовы выехать и показать спектакль именно в таком виде, в каком он есть на родной сцене", - говорит она.

Мамацева подчеркнула, что фестиваль "Толстой Weekend" проходит на открытом воздухе.

"Но все ровно мы везем с собой нашего художника по свету Евгения Лисицына, который создал световую партитуру этого спектакля. С нами также будeт режиссер постановки Адгур Кове и художник-постановщик Батал Джапуа", - рассказала она.

Хинтба о "Хаджи-Мурате" в Саранске: рекомендован к мировому показу>>

Фестиваль "Толстой Weekend" в четвертый раз пройдет с  4 по 7 июля 2019 года в Тульской области в родовом имении Льва Толстого.

По теме

Спектакль-метафора: предпремьерный показ "Хаджи-Мурата" состоялся в РУСДРАМе
Минимум слов: кадры с "закрытого" показа "Хаджи-Мурата" в РУСДРАМе
Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Саранске: зритель попал в "плен" "Хаджи-Мурата"
Теги:
РУСДРАМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Йога
Дзен по-абхазски, или 20 фото для релаксации
Было не до сна: как прошла "Ночь в музее" в Сухуме
"Евровидение–2019": итоговые результаты

Соцсети

Sputnikabkhazia