РУСДРАМ покажет "Хаджи-Мурата" на фестивале "Толстой Weekend” в Ясной Поляне

Фестиваль "Толстой Weekend" в четвертый раз пройдет с 4 по 7 июля 2019 года в Тульской области в родовом имении Льва Толстого.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера получил официальное приглашение принять участие в фестивале "Толстой Weekend” в Ясной Поляне со спектаклем "Хаджи-Мурат", сказала корреспонденту Sputnik помощник режиссера спектакля Лика Мамацева.

"Мы очень рады тому, что нас пригласили на этот фестиваль, это большое событие не только для РУСДРАМа, но и для всей театральной культуры Абхазии. Фестиваль "Толстой Weekend" очень значимый фестиваль для всей России и мира в целом", - сказала Мамацева.

Лика Мамацева напомнила, что спектакль РУСДРАМа режиссера Адгура Кове получил признание зрителей и театральных критиков, был признан лучшей постановкой фестиваля "Соотечественники" в Саранске по результатам зрительского голосования.

© Foto / РУСДРАМ Зрители признали "Хаджи-Мурат" РУСДРАМа лучшим среди участников фестиваля в Саранске

21 мая состоится показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе. "Мы приглашаем всех на показ "Хаджи-Мурата", те, кто не смотрел его уверена получат массу положительны эмоций", - отметила Лика Мамацева.

На Ясной Поляне РУСДРАМ выступит 6 июня. "Мы уже привыкли к гастролям, поэтому особого волнения нет, мы уже практически готовы выехать и показать спектакль именно в таком виде, в каком он есть на родной сцене", - говорит она.

Мамацева подчеркнула, что фестиваль "Толстой Weekend" проходит на открытом воздухе.

"Но все ровно мы везем с собой нашего художника по свету Евгения Лисицына, который создал световую партитуру этого спектакля. С нами также будeт режиссер постановки Адгур Кове и художник-постановщик Батал Джапуа", - рассказала она.

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Фестиваль "Толстой Weekend" в четвертый раз пройдет с 4 по 7 июля 2019 года в Тульской области в родовом имении Льва Толстого.