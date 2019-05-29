Актриса РУСДРАМа Мадлена Барциц приглашена в летнюю театральную школу в Москве

XIII Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России пройдет со 2 по 30 июня 2019 года в Москве.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Актриса Государственного Русского театра драмы Мадлена Барциц приглашена в XIII Международную летнюю театральную школу Союза театральных деятелей России, сказала в интервью Sputnik пресс-секретарь организации Александра Попова.

"Школа - это такой проект, который делает Союз театральных деятелей России. В нем принимают участие профессиональные актеры со всего мира. Сначала актеры подают заявки, присылают видео, на котором записывают свои выступления, после чего участников отбирает комиссия", - проинформировала она.

По словам пресс-секретаря, ежегодно в летней театральной школе принимают участие около 90 актеров.

"Они приезжают в Москву, где с ними занимаются преподаватели из ведущих театральных вузов. Это школа студии МХАТ, ГИТИС и так далее. Кроме того, актеров, приезжающих в Москву, разделяют на несколько групп, у каждой из которых есть свой мастер, передающий свои навыки и знания", - говорит Попова.

Кроме того, с актерами будут работать режиссеры, которые поставят спектакли с участниками проекта, эти спектакли будут показаны в Москве.

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"Это будет два драматических спектакля, один хореографический и одно уличное представление. Суть этой школы в том, что это дополнительное профессиональное образование, по окончании школы выдается диплом. Можно рассматривать летнюю школу как повышение квалификации актеров", - заметила Александра Попова.

Как сообщила пресс-секретарь Союза театральных деятелей летняя театральная школа - это некоммерческая государственная программа, направленная на укрепление канонов русской театральной традиции.

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Из Абхазии в Международную летнюю театральную школу приглашена Мадлена Барциц, актриса Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

"Об этой школе я узнала от куратора творческой лаборатории, которая к нам приезжала, Алексей Корнилов предложил мне попробовать. После того как наш гендиректор Ираклий Хинтба дал согласие, я отправила свою анкету, видео со спектаклей, в которых я участвовала. Несколько месяцев я ждала ответа, пришел положительный ответ, для меня, конечно, это очень радостное событие", - отметила Барциц. Актриса надеется получить много новых знаний, участвуя в летней театральной школе. "Люди, которые будут работать с нами, – это лучшие преподаватели российских театральных вузов. Рассчитываю получить максимум знаний и использовать их уже здесь", - говорит актриса.

Мадлена Барциц работает в РУСДРАМе год, принимала участие в таких спектаклях театра, как "Все мои сыновья", "Кьоджинские перепалки", "Клинический случай", "Широколобый" и так далее.

За все годы существования летней театральной школы в ней приняли участие более тысячи молодых актеров из 50 стран и более ста российских городов. В этом году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из более чем 30 стран мира.

В летней театральной школе примут участие актеры из России, Дании, Германии, Великобритании, Израиля, Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, Сингапура, Южной Кореи, Индии, Канады и других стран.

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Все это время руководит проектом его идейный вдохновитель и неизменный художественный руководитель, председатель СТД РФ, Народный артист России Александр Калягин.