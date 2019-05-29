17:24 29 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.91
  • EUR72.41
Поиск
Сара Абрамян

Юная певица из Абхазии выступит в финале "Детской новой волны" в Крыму

© Фото: valet
Культура
Получить короткую ссылку
24740

Финал "Детской новой волны" состоится в Крыму в четверг 30 мая 2019 года.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Двенадцатилетняя Сара Абрамян выступит в финале "Детской новой волны" в Крыму в четверг 30 мая, рассказала корреспонденту Sputnik педагог по вокалу юной певицы Хибла Мукба.

"Как и на проект "Голос", мы отправили заявку с выступлениями Сары на конкурс "Детская новая волна". Долго ждали ответа. Сначала организаторы позвали ее на кастинг, но потом перезвонили и сказали, что берут ее сразу на следующий этап", - поделилась Мукба.

Она добавила, что прежде чем Абрамян попала в финал, она успешно прошла два отборочных тура. В финале "Детской новой волны" выступят одиннадцать детей из одиннадцати стран.

Мукба об участии Абрамян в "Голос. Дети!": стрельнула своей "драмой">>

Сара Абрамян исполнит две песни – на абхазском языке "Хумарроуп" Хиблы Мукба и на русском языке "Птица" Ани Лорак. Прямой трансляции с финала конкурса не будет, и телезрители смогут увидеть выступление участников спустя несколько дней на одном из российских телеканалов или же в интернете.

По теме

Сара Абрамян из Абхазии вышла во второй этап шоу "Голос. Дети!"
Сара Абрамян из Абхазии стала финалисткой конкурса "Детская Новая волна-2019"
Теги:
Новая волна


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Двадцать мгновений весны: Абхазия в объективе Sputnik
В большой семье: аист начал кормить птенцов, но передумал
Десять причин: полезные свойства фиников

Соцсети

Sputnikabkhazia