Юная певица из Абхазии выступит в финале "Детской новой волны" в Крыму

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Двенадцатилетняя Сара Абрамян выступит в финале "Детской новой волны" в Крыму в четверг 30 мая, рассказала корреспонденту Sputnik педагог по вокалу юной певицы Хибла Мукба.

"Как и на проект "Голос", мы отправили заявку с выступлениями Сары на конкурс "Детская новая волна". Долго ждали ответа. Сначала организаторы позвали ее на кастинг, но потом перезвонили и сказали, что берут ее сразу на следующий этап", - поделилась Мукба.

Она добавила, что прежде чем Абрамян попала в финал, она успешно прошла два отборочных тура. В финале "Детской новой волны" выступят одиннадцать детей из одиннадцати стран.

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Сара Абрамян исполнит две песни – на абхазском языке "Хумарроуп" Хиблы Мукба и на русском языке "Птица" Ани Лорак. Прямой трансляции с финала конкурса не будет, и телезрители смогут увидеть выступление участников спустя несколько дней на одном из российских телеканалов или же в интернете.