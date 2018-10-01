Маленькая Апсны в большой Москве

Фестиваль "Апсны", приуроченный к 25 -летнему юбилею Дня победы и независимости Абхазии, прошел в Москве в парке "Красная Пресня", 30 сентября.

Организаторы фестиваля познакомили москвичей с традициями и культурой Абхазии. В парке "Красная пресня" Московская абхазская диаспора предлагала гостям попробовать национальную абхазскую кухню, выпить кофе, сваренный в импровизированной "Брехаловке" и там же сыграть в нарды. Не обошлось и без национального застолья и тостов, которые "тамада" произносил за здоровье и счастье молодых — жители столицы стали свидетелями настоящей абхазской свадьбы.

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А еще гости фестиваля смогли попробовать жаренного на вертеле барашка, купить национальные сувениры и станцевать абхазскую лезгинку.

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