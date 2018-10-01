19:57 01 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.57
  • EUR75.99
Поиск
Фото

Маленькая Апсны в большой Москве

Получить короткую ссылку
Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (59)
120 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
  • Абхазский фестиваль Апсны
© Sputnik . Илья Питалев
Мастер-класс по игре в нарды на абхазском фестивале "Апсны" в парке "Красная Пресня" в Москве.

Фестиваль "Апсны", приуроченный к 25 -летнему юбилею Дня победы и независимости Абхазии, прошел в Москве в парке "Красная Пресня", 30 сентября.

Организаторы фестиваля познакомили москвичей с традициями и культурой Абхазии. В парке "Красная пресня" Московская абхазская диаспора предлагала гостям попробовать национальную абхазскую кухню, выпить кофе, сваренный в импровизированной "Брехаловке" и там же сыграть в нарды. Не обошлось и без национального застолья и тостов, которые "тамада" произносил за здоровье и счастье молодых — жители столицы стали свидетелями настоящей абхазской свадьбы. 

Абхазская свадьба в мегаполисе: в Москве прошел фестиваль "Апсны">>

А еще гости фестиваля смогли попробовать жаренного на вертеле барашка, купить национальные сувениры и станцевать абхазскую лезгинку. 

Агрба о фестивале "Апсны" в Москве: привезли солнце из Абхазии>>

 

Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (59)
Теги:
фестиваль, Московская абхазская диаспора, Абхазия


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздничный концерт к 25-летию Победы и Независимости Абхазии
"Абхазия моя": творческие подарки к 25-летию Победы
Спасатели находят живых людей под завалами после землетрясения и цунами в Индонезии
Живых людей все еще находят под завалами после землетрясения и цунами в Индонезии
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia