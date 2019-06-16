"Длинная ночь наук": Берлин заговорил на абхазском языке

Выставка "Длинная ночь наук", в которой участвовали представители абхазской диаспоры в Германии, прошла в Берлине в субботу 15 июня.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский язык представили на выставке "Длинная ночь наук" в Берлине, рассказала корреспонденту Sputnik представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба.

"В Берлине ежегодно проводится выставка "Длинная ночь наук", где ученые демонстрируют свои достижения в разных областях. Гумбольдтский университет совместно с институтом Общего языкознания имени Лейбница организовали несколько стендов и пригласили представителей различных народов, в том числе и нас. Мы рассказали об абхазском языке, представили учебники абхазского языка, антологию абхазской поэзии, брошюры и материалы о республике на немецком языке", - рассказала Амичба.

Она добавила, что выставку посетил действующий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, который заинтересовался абхазским языком и был впечатлен его звучанием и численностью абхазской диаспоры в Германии. Чиновнику на память подарили книгу с рассказами Фазиля Искандера, переведенную на немецкий язык.

"Длинную ночь наук" посещает около трех с половиной миллионов человек в год, а абхазский стенд многих заинтересовал, отметила Амичба.

"Несмотря на жару, поток на выставке был непрерывный. Посетителям абхазского стенда было очень интересно. Среди них даже были те, кто бывал в Абхазии. В основном, это жители бывшего ГДР. Для многих это, конечно, экзотический язык и большое удивление вызвало то, что в нем столько букв, звуков, сложная фонетика. Некоторые пытались произнести слова на абхазском языке", - рассказала Хибла Амичба.

© Foto / Хибла Амичба Абхазский стенд

Абхазский язык также занял свое место в лайв-карте "Берлин говорит". По словам Амичба, это электронная карта, где точками указаны языки, на которых говорят в столице Германии.

С абхазским "акцентом": для чего создается единая база кино и мультфильмов>>

"Была создана интерактивная карта Берлина, где уже есть точка, обозначающая Абхазию. Если на нее нажать, то можно посмотреть видео, на котором моя дочь Риана Капба читает стихотворение на абхазском языке", - поделилась Амичба.

Ужель язык так необычен твой: как заговорить на абхазском>>

Амичба рассказала, что в этом проекте представители абхазской диаспоры в ФРГ участвуют с 2018 года. Все началось с приглашения прочитать лекцию об абхазском языке для студентов и преподавателей института имени Лейбница и Гумбольдтского университета.