За кулисами праздника: Sputnik побывал на репетиции "Абжьы зхоу"

О том, как проходит подготовка к вокальному конкурсу "Абжьы зхоу" и чего от него ждут участники, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Все должно быть идеально

С утра с главной сцены Абхазской государственной филармонии доносятся звуки песен и детских голосов. Проходящие мимо туристы присаживаются на лавочки и наслаждаются "симфонией" природы и музыки.

Но внутри филармонии все не так спокойно. Уже несколько дней участники вокального конкурса "Абжьы зхоу" готовятся во всей красе предстать перед зрителями. На репетицию одного номера уходит от получаса до полутора часов.

Для идеального исполнения недостаточно выучить песню и иметь врожденный музыкальный талант. Каждая деталь играет важную роль – подтанцовка, правильный свет, декорации, чистый звук и даже фоновая картинка на экране. Все должно соответствовать тематике и стилю выбранной песни.

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По словам креативного директора "Абжьы зхоу" Ады Адлейба, подготовка к двум конкурсным дням длится уже около месяца.

"Мы работаем одной большой командой. У нас идет очень интересная работа со светом, с костюмами, которые подобраны специально к песням, к ним же подобраны декорации. Последние несколько дней мы живем в здании филармонии. Мамы и организаторы уже устали, а вот у детей, как будто, открылось второе дыхание", - рассказывает она.

К каждой песне подготовлен танцевальный номер. Танцует на сцене не только подтанцовка, но и сами исполнители. По словам хореографа Ольги Денисовой, танец помогает певцам раскрепоститься.

"Голос - это основа вокалиста, но то, как он будет выглядеть на сцене, как подаст себя, также одно из важных составляющих номера. Мы попытались сделать так, чтобы ребенку было комфортно петь на сцене", - отметила она.

© Sputnik / Асмат Цвижба Подготовка к вокальному конкурсу "Абжьы зхоу"

Победа или участие

На сцене ситуацию контролирует организатор конкурса Хибла Мукба. Все строго – каждый артист должен приходить в свое время, не опаздывать и не мешать коллегам. Исключений нет ни для кого.

Пока одна из участниц оттачивает номер на сцене, другие не теряют времени даром. Участницы из Пицунды, сестры Наина и Арина Отырба за кулисами репетируют танцевальный номер к песне "Prise tag".

Вокалом девочки занимаются больше трех лет. Несмотря на то, что девочки – двойняшки, манера их пения и выступления сильно отличается друг от друга.

"Да, это действительно так и в повседневной жизни. Я более энергичная, а Арина очень спокойная и рассудительная", - отвечает Наина за сестру.

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Для девочек "Абжьы зхоу" не первый музыкальный конкурс, но заветного гран-при они все еще не получали. Признаются, что перед выходом на сцену немного волнуются.

© Sputnik / Асмат Цвижба Сестры Наина и Арина Отырба

"Здесь очень много детей, которые поют намного лучше. Но нам легче, мы поддерживаем друг друга на сцене", - уточняет Наина.

По словам участницы Дианы Цвинария, мандраж перед выходом на сцену ей не знаком, от выступления перед зрителями вот уже шесть лет она получает только заряд энергии.

"Для меня победа – не самое важное. Мне нравится петь, знакомиться с новыми людьми, получать опыт. Такие конкурсы – отличный шанс проявить себя", - считает она.

На долгие разговоры у участниц времени нет. Строгий голос организаторов уже вызывает их на сцену. Увидеть плоды репетиций зрители смогут уже в понедельник на сцене Абхазской государственной филармонии.