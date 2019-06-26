На сцене "иностранцы": второй день вокального конкурса "Абжьы зхоу"

О том, как прошел второй день вокального конкурса "Абжьы зхоу", с каким репертуаром вышли на сцену молодые исполнители, какие образы они выбрали для выступлений, и как на это реагировало жюри, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Поколение "некст"

К семи вечера вторника зрители уже заняли места в зале Госфилармонии и стали дожидаться начала выступлений участников второго дня конкурса "Абжьы зхоу", но концерт все никак не начинался. Публика аплодисментами намекнула на то, что пора поднимать занавес и, спустя пару минут, под яркие огни прожекторов на сцене появились ведущие.

Во второй день конкурса "Абжьы зхоу" 16 молодых вокалистов исполнили зарубежные песни в различных жанрах. За день до этого они пели исключительно на абхазском языке. То, что программа будет разнообразной и даже оригинальной, можно было заподозрить по сценическим костюмам конкурсантов.

Особенно выделился мальчик лет десяти в кожаной безрукавке, штанах и напульсниках с металлическими шипами, в солнцезащитных очках. В том, что он будет исполнять рок-композицию, сомнений не было.

© Sputnik / Томас Тхайцук Десятилетний "рокер" Алан Кархалава

В состав жюри "Абжьы зхоу" вошли музыкант, автор песен и продюсер Анри Гумба, музыкант, участник проекта "Голос" Денис Хагба, шоумен Эрик Микаа, лауреат международных конкурсов, ученица Ларисы Долиной Саида Агрба. Судейская коллегия оценивает выступления конкурсантов по десятибалльной системе, набравшие наибольшее количество баллов будут претендовать на победу на Гала-концерте 26 июня.

Конкурсанты старались не только покорить сердца зрителей и жюри своим вокалом, но и удивить хореографией. С обеими задачами прекрасно справились сестры Арина и Наина Отырба, которые исполнили песню американской артистки Джесси Джи "Price Tag".

Жюри похвалило конкурсанток за отличное исполнение и подбор репертуара. Денис Хагба признался, что дуэт напомнил ему его собственное выступление вместе с родным братом Тимуром на сцене российского телепроекта «Голос».

Затем на сцену вышел десятилетний "рокер" Алан Кархалава. Энергичный юноша спел песню легендарной рок-группы AC/DC "Highway To Hell" и сделал он это довольно зажигательно. Образ, который Алан решил на себе примерить, жюри оценили по достоинству.

"Алан, какая мощь. Это просто невероятно. Если человек в свои десять лет чувствует себя так свободно на сцене, я не представляю, что будет дальше", - поделилась впечатлениями Саида Агрба.

Молодая артистка Алиса Бутба выбрала для выступления довольно сложную композицию победительницы "Евровидения - 2012" Лорен "Euphoria". В этой песне, отметил Анри Гунба, много "ловушек" для исполнителя.

"Я эту песню никому не советую выбирать для конкурса, так как в ней много "ловушек". Исполнять ее может очень профессиональный артист с четким слухом, потому что в куплетах там нет счета. Аранжировка сделана для конкретного человека", - сказал Гунба.

Эрик Микаа, который еще вначале вечера объявил себя "добряком", назвал выступление Алисы мощным, смелым и красивым.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эрик Микаа

На опыте

Проект "Абжьы зхоу" разбит на два блока, вернее на две группы – младшую и старшую. Самому взрослому конкурсанту 16 лет, а младшему девять. Выступления более взрослых участников, конечно же, во многом отличались от коллег по цеху более молодого поколения. Чувствовались уверенность и опыт.

Первой в старшей группе на сцену вышла София Аслояни с песней Эллы Фиджеральд "All оf me". После выступления жюри долго не отпускало молодую вокалистку. Помимо профессиональной оценки, ей дали немало полезных советов на будущее, в том числе, по импровизации, одной из основ джаза.

© Sputnik / Томас Тхайцук София Аслояни с песней Эллы Фиджеральд "All оf me".

"София легких путей не ищет", - выразил мнение Анри Гунба, но при этом похвалил конкурсантку за то, что она проявила характер и не побоялась взяться за такое сложное музыкальное произведение.

Восторг и бурю аплодисментов вызвало в зале и среди судейской коллегии выступление Николь Анкваб. Под приглушенный свет молодая певица в белом платье вышла на сцену из "тумана" и спела песню "Russian rullet" Рианны. Это ее выступление было намного лучше, чем за день раньше, сказал Микаа и признался, что его "зацепило".

© Sputnik / Томас Тхайцук Николь Анкваб

Конкурсантке Венере Миносян удалось по-настоящему вжиться в образ российской певицы Анжелики Варум . У жюри даже сложилось впечатление, что вот-вот на сцену выйдет Леонид Агутин и поддержит вокалистку игрой на гитаре.

Едва поместились в обеих руках букеты, которые подарили поклонники Валерии Перцхелия за ее исполнение песни "Chandelier" певицы Сии. Свою долю аплодисментов получила и полуфиналистка проекта НТВ "Ты Супер! Танцы" Милена Тачулия, которая танцем поддержала выступление Валерии.

"До мурашек", - так оценила выступление Перцхелия член жюри Саида Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Валерия Перцхелия

Девочки, сидевшие в первых рядах, пришли поддержать Валерию Перцхелия с плакатом, который они пытались поднять как можно выше над головой, чтобы артистка смогла разглядеть. Они рассказали, что выступление одноклассницы им очень понравилось и надеются, что она выиграет в конкурсе.

В завершение второго дня "Абжьы зхоу" жюри поставило оценки конкурсантам. Было много "десяток" и "девяток", но не обошлось без оценок пониже. Ведущие конкурса Хибла Мукба, Ялса Зантария, Сания Тания, Есения Бутба пригласили всех на Гала-концерт, который состоится в Абхазской Государственной филармонии имени Рождена Гумба в среду, 26 июня. Обещали много сюрпризов.