Театральная "Богема": в РУСДРАМЕ пройдет оперный концерт

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Оперный концерт "Богема" пройдет в РУСДРАМе 15 августа, рассказал на радио Sputnik Абхазия оперный певец, организатор проекта GRAND OPERA GALA Саид Гобечия.

"В этом году у нас юбилейный, пятый по счету проект. В честь этой даты мы решили немного изменить формат проекта, сделать его не просто в виде концерта, а поставить полноценный спектакль. Конечно, он будет в концертном исполнении, но с режиссурой", - отметил Гобечия.

Он отметил, что опера "Богема" – одно из величайших произведений Джакомо Пуччини, кроме того ее любят зрители. Гобечия рассказал, что во время выбора программы, он также рассматривал оперу "Дон Паскуале" итальянского композитора Доницетти, но в итоге все же остановился на "Богеме".

Спектакль состоит из четырех действий, предусмотрен один антракт.

"Богема" и комична, и в то же время трагична. Я буду исполнять партию Марселя. Также будут наши исполнители Нана Черкезия, Альдона Цкуа, Алхас Ферзба. Приглашены и российские певцы, которые приезжали в Абхазию в рамках проекта "РУСДРАМ-Opera". Например, Александр Мурашов будет исполнять заглавную партию", - уточнил Гобечия.

Режиссер-постановщик спектакля - дважды номинант на премию "Золотая маска", режиссер Красноярского театра оперы и балета Мария Тихонова. Руководить оркестром будет главный дирижер московского симфонического оркестра войск Национальной гвардии России Владимир Васяк.

Этот оркестр уже выступал в Абхазии, в августе республику вновь посетят 65 человек из оркестровой труппы.

Проект GRAND OPERA GALA проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. Организация такого проекта, подчеркнул Гобечия, требует больших финансовых вложений и сил.

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