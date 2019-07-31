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Один из древнейших христианских храмов России нашли на Кубани

© Foto/ archaeolog
Культура
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Найденные в Краснодарском крае предметы очень важны для понимания того, как распространялось христианство на территории современной России.

СУХУМ, 31 июл- Sputnik. Предметы, подтверждающие существование на Кубани одного из древнейших христианских храмов на территории современной России обнаружили ученые института археологии РАН.

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"Эти находки очень важны для понимания того, как становилось христианство на территории современной России: оно появилось на Боспоре уже в IV веке, именно здесь проповедовал Андрей Первозванный, и именно на территории Боспорской епархии находится самая древняя на сегодняшний день православная церковь Иоанна Предтечи. Не исключено, что найденные фрагменты принадлежат еще одному древнейшему христианскому храму, который когда-то находился на азиатской части Боспора", — сказал руководитель Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН Владимир Кузнецов.

Одним из артефактов, найденных в ходе раскопок, была столешница в форме греческой буквы "сигма", предметы такого рода обычно датируются V-VI веками. Они использовались в качестве алтаря, в том числе и главного стола для подношений, литургических и поминальных трапез.

"Таких предметов очень мало, и обычно их находят в обломках. На сегодняшний день известны только три целых экземпляра, которые находятся в музеях Афин, Нью-Йорка, и еще один был продан на аукционе Сотбис в Лондоне. Поэтому фрагмент алтарной столешницы, найденный в Фанагории — это неординарная находка", — сообщил Кузнецов.

Еще одной находкой, подтверждающее существование в Фаногории христианского храма, стал обломок купели из мрамора. Исходя из предполагаемых размеров, она была рассчитана не только на младенцев, но и на взрослых, что было особенно важно в период распространения христианства, когда основную массу крестившихся составляли взрослые люди.

© Foto/ archaeolog
Фрагмент мраморной столешницы. V–VI век

Одни из первых христианских общин Боспора появились не позднее IV века. На стыке V-VI веков епископская кафедра, подчиненная непосредственно Константинополю, появилась в Фанагории. Однако материальных свидетельств христианизации населения Фанагории практически нет.

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Теги:
христианство, археология, Кубань


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