Один из древнейших христианских храмов России нашли на Кубани

Найденные в Краснодарском крае предметы очень важны для понимания того, как распространялось христианство на территории современной России.

СУХУМ, 31 июл- Sputnik. Предметы, подтверждающие существование на Кубани одного из древнейших христианских храмов на территории современной России обнаружили ученые института археологии РАН.

"Эти находки очень важны для понимания того, как становилось христианство на территории современной России: оно появилось на Боспоре уже в IV веке, именно здесь проповедовал Андрей Первозванный, и именно на территории Боспорской епархии находится самая древняя на сегодняшний день православная церковь Иоанна Предтечи. Не исключено, что найденные фрагменты принадлежат еще одному древнейшему христианскому храму, который когда-то находился на азиатской части Боспора", — сказал руководитель Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН Владимир Кузнецов.

Одним из артефактов, найденных в ходе раскопок, была столешница в форме греческой буквы "сигма", предметы такого рода обычно датируются V-VI веками. Они использовались в качестве алтаря, в том числе и главного стола для подношений, литургических и поминальных трапез.

"Таких предметов очень мало, и обычно их находят в обломках. На сегодняшний день известны только три целых экземпляра, которые находятся в музеях Афин, Нью-Йорка, и еще один был продан на аукционе Сотбис в Лондоне. Поэтому фрагмент алтарной столешницы, найденный в Фанагории — это неординарная находка", — сообщил Кузнецов.

Еще одной находкой, подтверждающее существование в Фаногории христианского храма, стал обломок купели из мрамора. Исходя из предполагаемых размеров, она была рассчитана не только на младенцев, но и на взрослых, что было особенно важно в период распространения христианства, когда основную массу крестившихся составляли взрослые люди.

© Foto/ archaeolog Фрагмент мраморной столешницы. V–VI век

Одни из первых христианских общин Боспора появились не позднее IV века. На стыке V-VI веков епископская кафедра, подчиненная непосредственно Константинополю, появилась в Фанагории. Однако материальных свидетельств христианизации населения Фанагории практически нет.

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