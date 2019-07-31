Гигант с львинными повадками: друг Искандера поделился воспоминаниями о писателе

Близкий друг и литературный агент Фазиля Искандера Руслан Джопуа поделился своими воспоминаниями о популярном во многих странах мира писателе Фазиле Искандере и рассказал, каким он был человеком, почему иногда было страшно за ним наблюдать, и как он относился к критике.

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Человек c редкими качествами

Такие люди, как Фазиль Искандер – они не умирают, они уходят. Этими мыслями поделился с ведущим радио Sputnik Абхазия друг и литературный агент знаменитого писателя Руслан Джопуа.

"Только после того, как Всевышний поставил точку, можно реально оценить масштабы его личности и творчества. Для этого надо иметь соответствующую систему координат, а эта эпоха, к сожалению, немного измельчала. Как говорил Фазиль: я с грустью догадываюсь, которая из них (эпоха-прим.) была интереснее и лучше", - сказал Джопуа.

Фазиль Искандер и Руслан Джопуа дружили и вместе работали на протяжении тридцати лет. Этот отрезок времени был частью его жизни, и смерть знаменитого писателя наводит на него грусть.

© Sputnik / Николай Кочнев Писатель Фазиль Искандер

В Искандере сочетались редкие качества. Он был уникальным, замечательным человеком и писателем, уверен Джопуа.

"Я с детства наблюдал за людьми, которые стареют и всегда считал, что это красивый период в жизни. Сам Фазиль немного стеснялся своего возраста, и когда его супруга Антонина Михайловна просила его поехать в Абхазию, он говорил, что уже плохо видит, слышит и его итак всегда упрекали в том, что он мало кого узнает. Конечно, было очень печально наблюдать, как такой гигант стареет", - рассказал он.

Творчество и критика

Читатели Искандера писали письма, и он их хранил. Были случаи, когда поклонники писателя признавались, что планировали покончить жизнь самоубийством, но после прочтения его произведений, они осознавали, что суицид не лучшая идея. Подобные письма Искандер ценил особенно, но втайне от многих. Была, конечно, и критика.

"Были замечательные критики, в частности, среди его друзей. Он, конечно, их слушал, но говорил, что слушает их для того, чтобы понять, безумен он или нет", - отметил Джопуа.

© Sputnik / Игорь Михалев Фазиль Искандер, писатель

Главная мера для писателя того, насколько талантливо написано его произведение заключалась в одной простой вещи – уровень вдохновения во время творчества. Искандер не отрицал, что порой у него не было вдохновения, но писать было надо. В таких случаях в его мыслях поселялась сомнение. Тогда он откладывал работу примерно на месяц, после чего вносил правки и отдавал на прочтение друзьям.

Джопуа признался, что сам несколько раз пробовал написать критический отзыв о той или иной работе Искандера, за что пару раз заслужил похвалу писателя.

"Как-то раз он мне сказал: знаешь, ни один критик не может по-настоящему понять, о чем я говорю, так же, как и ни один режиссер. Ни один фильм, снятый по его рассказам, его полностью не удовлетворял. Он очень хотел, чтобы кино снимал недавно скончавшийся Гия Данелия и, когда я об этом сказал Гие, он ответил, что фильмы по Искандеру никто не сможет снять", - рассказал Джопуа и и добавил, что Искандер всегда ценил читательское мнение больше критиков.

Для того чтобы написать стоящее произведение, считал Искандер, нужно некоторое время находиться вне жизненной суеты. Он закрывался в комнате и подолгу ходил из угла в угол, что Джопуа сравнивает с львиными повадками. В дни поиска творческого вдохновения разговаривать с писателем и отвлекать его не стоило.

© Sputnik / Рындин Советский прозаик и поэт абхазского происхождения Фазиль Абдулович Искандер дома в своем рабочем кабинете

Он словно приманивал творческую энергию и отрывался от мирской жизни. Супруга старалась не беспокоить его и в полной тишине, осторожно оставляла на столе в кабинете поднос с едой, что порой оставалось незамеченным со стороны Искандера. Наблюдать за тем, в каком состоянии пребывал писатель в те дни, было страшным зрелищем, поделился Джопуа.

Многие сюжеты произведений Фазиля Искандеры взяты из жизни, в том числе, собственной. Основным источником вдохновения при написании таких работ был его зять Давид Аршба, который, по словам Джопуа, обладал неповторимым талантом рассказчика.

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