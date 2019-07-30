Гобечия об опере "Богема" в РУСДРАМе: подходит абхазскому темпераменту

Оперный певец, организатор проекта GRAND OPERA GALA Саид Гобечия рассказал на радио Sputnik о том, чем порадуют зрителей к юбилею проекта и о своих ожиданиях от выступления.

Гобечия рассказал, что во время выбора программы он также рассматривал оперу "Дон Паскуале" Доницетти, но в итоге все же остановился на "Богеме" Пуччини.

"Она и комична, и трагична. Мне интересна реакция публики, я считаю, что в Абхазии должна быть оперная музыка. Я думаю, это подходит нашему темпераменту, и именно Пуччини, мне кажется, будет очень нам близок. Буду рад видеть всех на действительно важном в жизни культуры страны мероприятии. Я уверен, что зрители получат большое удовольствие при прослушивании этой гениальной оперы", - сказал Гобечия.

Подробнее читайте в материале: Театральная "Богема">>

"Богема" – лирическая опера Джакомо Пуччини. Премьера ее прошла 2 февраля 1896 года в Турине, дирижером выступал Артуро Тосканини. Джузеппе Джакоза и Луиджи Иллик писали либретто к опере около двух лет. У композитора на сочинение музыки ушло примерно восемь месяцев. В основу оперы положена драма, сюжет которой позаимствован у романа "Сцены из жизни богемы" французского поэта и писателя Анри Мюрже.

Опера "Богема" пройдет в РУСДРАМе 15 августа в рамках проекта GRAND OPERA GALA, который проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. GRAND OPERA GALA с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году.

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