13:03 15 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.89
  • EUR73.46
Поиск
Армен Мерабов

Умер музыкант и композитор Армен Мерабов

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
Получить короткую ссылку
1263 0 0

Композитор, пианист, основатель группы "Мирайф" Армен Мерабов скоропостижно скончался.

СУХУМ, 15 авг- Sputnik. Ушел из жизни композитор, пианист Армен Мерабов, об этом в четверг 15 августа сообщил джазовый продюсер Виктор Радзилевский.

"Не понимаю, друзья, что вообще происходит??? Я только недавно видел свежие видео с концертов! На ровном месте! Как жаль! Грустно и больно! Очень талантливый, а главное, действительно, подлинно хороший и добрый человек", - написал Радзилевский в Facebook.

Обстоятельства смерти музыканта пока не раскрываются.

Армен Мерабов – один из самых известных и востребованных российских музыкантов. Армен - пианист, клавишник, продюсер. В 1998 году вместе со своей супругой Мариам Мерабовой, музыкант создал джазовую группу "Мирайф".

Супруги Мерабовы - частые гости в Абхазии. Так, Мариам и джазовое трио Армена Мерабова были участниками Международного джазового фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST", который проходил в столице Абхазии с 3 по 18 июля этого года.

18 июля на культурной площадке СКЛАД солистка группы "Мирайф", финалистка шоу "Голос" Мариам Мерабова и композитор и пианист Армен Мерабов провели мастер-классы для джазовых исполнителей.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Горы зовут: летние истории из Ауадхары
"Борцы с чумой" дошли до Сухума: перформанс Абхаздрама к премьере "Ромео и Джульетты"
Хроника Отечественной войны народа Абхазии
Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию
Соцсети
Sputnikabkhazia