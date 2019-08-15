Умер музыкант и композитор Армен Мерабов

СУХУМ, 15 авг- Sputnik. Ушел из жизни композитор, пианист Армен Мерабов, об этом в четверг 15 августа сообщил джазовый продюсер Виктор Радзилевский.

"Не понимаю, друзья, что вообще происходит??? Я только недавно видел свежие видео с концертов! На ровном месте! Как жаль! Грустно и больно! Очень талантливый, а главное, действительно, подлинно хороший и добрый человек", - написал Радзилевский в Facebook.

Обстоятельства смерти музыканта пока не раскрываются.

Армен Мерабов – один из самых известных и востребованных российских музыкантов. Армен - пианист, клавишник, продюсер. В 1998 году вместе со своей супругой Мариам Мерабовой, музыкант создал джазовую группу "Мирайф".

Супруги Мерабовы - частые гости в Абхазии. Так, Мариам и джазовое трио Армена Мерабова были участниками Международного джазового фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST", который проходил в столице Абхазии с 3 по 18 июля этого года.

18 июля на культурной площадке СКЛАД солистка группы "Мирайф", финалистка шоу "Голос" Мариам Мерабова и композитор и пианист Армен Мерабов провели мастер-классы для джазовых исполнителей.

Читайте также: