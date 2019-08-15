Он был частью Сухума: коллеги вспоминают Армена Мерабова

СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия, Бадри Есиава. Армен Мерабов был органичной частью Сухума, рассказала на радио Sputnik художественный руководитель Абхазской филармонии Эсма Джениа.

"Мерабовы стали такой органичной частью нашего города. Им здесь все нравилось, даже те недостатки, которые нас раздражают. Каждый год они отдыхали здесь с семьей, с детьми. Мы очень тепло общались с Арменом. Это шок. Ничто не предвещало, он не болел. Это был красивый, энергичный человек, полный задора человек, который строит планы. И вдруг такой страшный конец. Понятно, там есть какое-то медицинское заключение, оторвался тромб", – сказала Джениа.

Джения поделилась воспоминаниями об Армене. Впервые она с ними познакомилась несколько лет назад после Сухумского джазового фестиваля, который Армен вместе с супругой Мариам Мерабовой посетил в качестве зрителя.

"Нас связал джазовый фестиваль. Они сначала были зрителями нашими. Потом нас познакомил наш общий знакомый Леван Торчуа. Он организовывал концерт Мариам Мерабовой в Сухуме. На этой почве у нас завязалось тесное общение. Это было так легко, несмотря на звездный статус Армена и Мариам, которые очень высоко котируются в творческой среде. Это высококлассные музыканты. Они к себе располагали, будто бы мы были знакомы давно. И вот эта простота и искренность всегда присутствовала в нашем общении", – подчеркнула худрук Абхазской филармонии.

Армен вместе с супругой Мариам и детьми любил отдыхать в Абхазии. В 2019 году они здесь остановились на два месяца. В Абхазии у Армена было много друзей.

"Им здесь нравились закаты, рассветы, море, горы. Они прекрасно знали нашу историю. Их не раздражали недостатки, которые есть в республике. Они принимали все это с чистым сердцем, без капризов. Они даже многим своим коллегам из России открыли Абхазию. Они стали таким маяком, на который стали тянуться другие музыканты", – отметила Джениа.

В 2017 году в Сухуме в рамках джазового фестиваля состоялся сольный концерт Армена Мерабова, на котором пианист и композитор исполнял авторскую музыку.

По словам Эсмы Джениа, у них уже были планы по участию в юбилейном Сухумском джазовом фестивале в 2020 году.

"Хотела их пригласить на фестиваль в следующем году. Они стали такими талисманами нашего фестиваля. Они опекали наш музыкальный проект. И вот видите… Это уже не случится. Я сочувствую семье. Хочу, чтобы они нашли в себе силы продолжать дальше жить", – добавила она.

Своим человеком, воспитанным по абхазским традициям назвал Армена Мерабова его друг, организатор первого в Абхазии концерта группы "Мирайф" Леван Торчуа в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия.

"Он был своим человеком с открытой душой. Армен был теплым, отзывчивым, был воспитан в наших традициях. Уважал старших, младших, делал все для своего отца и рассказывал, что он для него значит и что для него значит семья. Можно сказать, что в этом плане он был абхазом", - поделился воспоминаниями Торчуа.

Армен Мерабов не представлял жизнь без рояля и не мог долго ограничивать себя от музыки, жил ею, отметил Торчуа.

Армен и его супруга Мариам часто приезжали в Абхазию и находились в республике по несколько месяцев. Абхазия им очень нравилась, добавил Торчуа

Композитор, пианист Армен Мерабов ушел из жизни в четверг 15 августа.

На своей странице в Facebook вдова Армена Мариам Мерабова написала, что совсем скоро появится информация о дне и месте прощания с маэстро.

Армен Мерабов – известный и востребованный российский музыкант. Армен - пианист, клавишник, продюсер. В 1998 году вместе со своей супругой Мариам Мерабовой, музыкант создал джазовую группу "Мирайф".

Читайте также: