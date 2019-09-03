Археологический музей построят под Кремлем

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Археологический музей будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля.
Соответствующий проект был одобрен Главгосэкспертизой России.
Как сообщается на сайте организации, согласно проекту, на минус первом этаже будущего музея разместят вестибюль, гардероб, пост охраны и служебные помещения, на минус втором – холл, зал музея, аппаратную мультимедийного оборудования и технические зоны. Общая площадь комплекса составит более 1,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что пол над раскопами в основном зале музея будет прозрачным. Кроме того, из стекла будут выполнены витрины и подставки под саркофаги.
Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений, по одобренному проекту, будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом. Кроме того, на территории предусмотрены проезд и тротуары из брусчатки, наружные лестницы и цветники. Экспозицию музея составят подлинные археологические раскопы, предметы, найденные во время археологических исследований
Посещать музей можно будет небольшими группами до 20 человек в сопровождении экскурсовода, говорится в сообщении.
Административный 14-й корпус был построен в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. В 2015-2016 годах наземная часть 14-го корпуса, не представлявшего исторической ценности, была демонтирована, и на его месте проведены археологические исследования. В ходе обследования ученые обнаружили части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.
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