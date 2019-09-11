Ансамбль "Анакопиа" стал лауреатом первой степени на фестивале в Ялте

Международный фестиваль "Звездный путь" проходит в Ялте с 7 по 11 сентября 2019 года.

СУХУМ, 11 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический ансамбль "Анакопиа" из Нового Афона стал лауреатом первой степени в номинации "Народный танец" на международном фестивале "Звездный путь" в Ялте, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия педагог-репетитор ансамбля Еснат Сангулия.

"Мы выступили с двумя танцами – "Абхазский старинный танец" и "Абхазский перепляс", с которым мы заняли первое место в номинации народный танец. По просьбе президента фестиваля Бедроса Киркорова, наш ансамбль открыл и закрыл гала-концерт фестиваля", - отметил Сангулия.

Он добавил, что за первое место "Анакопиа" получила диплом и кубок победителя в номинации. Ансамбль из Абхазии в Ялте встретили тепло. Зрители бурно реагировали на выступление молодых танцоров из республики, также удалось наладить контакты с коллегами из других стран, рассказал Сангулия.

© Foto / Астанда Марыхуба Детский хореографический ансамбль "Анакопиа" на фестивале в Ялте

В международном фестивале "Звездный путь" приняло участие более 150 вокальных исполнителей и хореографических коллективов. В состав жюри вошел эстрадный певец из Абхазии Тимур Таниа.

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