Актер из Абхазии "постарел" на семь лет во время съемок сериала Первого канала

Актеры РУСДРАМа Аслан Киут и Симона Спафопуло играют роли брата и сестры с Кавказа в российском телесериале "Шифр", который должен выйти на телеэкарны в 2020 году.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Актер РУСДРАМа Аслан Киут "постарел" на семь лет для съемок в сериале Первого канала "Шифр", об этом он рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия.

"Меня состарили на семь лет, а Симона Спафопуло играет роль моей младшей сестры. Во время первой нашей встречи с режиссером сериала Верой Сторожевой, она сказала, что мы играем слишком театрально. Мы ведь привыкли говорить громко и с напором, чтобы последние ряды услышали. Режиссер сказала, что нужно тише и спокойнее", - поделился Тания.

Артисты из Абхазии быстро влились в съемочный процесс. Для этого им понадобилось всего две репетиции, чем были удивлены руководители проекта, добавил он. Киут признался, что испытывает восторг от работы в кино.

"Я сразу понял, что кино – это мое. Даже сам режиссер сказал, что я хорошо смотрюсь, и похвалила меня. Это было идеальное попадание. На площадке работает около 50 человек и каждый занимается своим делом", - отметил он.

Аслан Киут уверен, что его опыт съемок в кино не ограничится ролью кавказского мужчины в сериале "Шифр". Он решительно настроен продолжить карьеру киноактера, у него уже есть такие планы, но торопить события Киут не хочет. Если раньше он мечтал сняться хотя бы в массовке, то сейчас ему этого мало.

Киут также рассказал, что все эпизоды с ним снимались с первого дубля, и ему не хватало проведенного на площадке времени. Он просил режиссера записать еще несколько дублей с разных ракурсов для лучшего результата, но команда не сочла это необходимым.

Киут также рассказал, как он и Симона Спафопула стали одними из героев российского сериала.

"Директор сериала приходил к нам на спектакль, не знаю точно на какой. А потом заходили к нам на сайт (театра – ред.), смотрели в каких спектаклях я играю, так как у меня нет портфолио. Потом они позвонили директору театра и объяснили, что нужны актеры кавказской внешности. Они искали абхазскую семью. В итоге мы с Симоной играли абхазскую семью – брата и сестру Аслана и Нуцу. Мы попали случайно, очень редко так бывает. Мне самому не верилось. Обычно нужно иметь агента, создавать портфолио, а у меня всего этого нет – дело случая", - рассказал Киут.

Режиссер детективного телесериала "Шифр" Вера Сторожева. В главных ролях снимаются Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова, Яна Дюбуи, Сергей Пускепалис.

"Шифр" – это ретро-детектив о группе женщин, работавших с немецкими шифрами во время войны, они участвовали в расследованиях московского уголовного розыска в середине 1950-х.

Читайте также: