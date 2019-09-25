Праздник книги: арт-фестиваль "Прогулка на набережной" прошел в Сухуме

На VII международном арт-фестивале "Прогулка по набережной" участники представили музейные экспонаты, работы учащихся Сухумского худучилища, а на площадке "Живого слова" молодые писатели декламировали свои стихи и отрывки из прозы.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Молодежный Арт-фестиваль "Прогулка по набережной" открылся в Сухуме в среду 25 сентября.

Главную цель фестиваля красноречиво передает лозунг "С книгой в XXI век". По словам организатора мероприятия, директора Национальной библиотеки Бориса Чолария, арт-фестиваль проводится для популяризации чтения бумажной книги.

"И вот, когда появилась международная акция буккроссинг, это важная идея для продвижения чтения. Мы решили поддержать ее. То есть книгу можно застать в неожиданном месте. Мы привлекаем к своему фестивалю детей, обучающихся в детсадах, в школах. Уже в этом возрасте важно начать прививать любовь к книге, – рассказал Чолария. – Фестиваль уже стал традиционным. В первый год мы провели его с Московской библиотекой имени Некрасова. Затем мы сами продолжили фестиваль. Это настоящий праздник книги".

Разнообразить арт-фестиваль организаторы решили стендами музеев, Сухумского худучилища, площадками для настольного тенниса и шахматов, а также уголком "Живого слова", где молодые поэты и писатели могли продмонстрировать свои произведения.

Однако самый живой интерес участники проявляли к "территорий книги", где гости "Прогулок по набережной" могли бесплатно получить понравившееся издание.

© Sputnik / Айнар Читанава Арт-фестиваль "Прогулки на набережной"

"Это не первый подобный фестиваль. Уже третий год подряд посещаю его. Здесь проходит такой буккроссинг. Всегда можно найти интересные книги, интересных авторов. Расширяем кругозор, тем более мы молодые, должны читать", – рассказал гость арт-фестиваля Константин Васильев.

На этот раз Константин выбрал произведение "Время большой воды" Валерия Поволяева. Но это не единственная книга, которую он приметил.

"В основном мне интересна историческая литература или детективы, – отметил он. – Здесь довольно-таки обширный выбор. Есть абхазская литература, скорее всего, с этой полочки тоже что-то еще возьму".

На сцене фестиваля выступили детские творческие коллективы и молодые абхазские исполнители.

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