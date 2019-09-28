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Умер режиссер Марк Захаров

© Sputnik / Сергей Пятаков
Культура
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Даты прощания и похорон народного артиста России и режиссера будут известны позже.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Художественный руководитель театра Ленком, народный артист России Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Марка Варшавера.

"Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров", - рассказал Варшавер.

Среди режиссерских работ Захарова спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Многие киноленты режиссера входят в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

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