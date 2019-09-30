Черно-белая война: фотовыставка, посвященная Дню Победы, открылась в Сухуме

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка "Эхо войны", посвященная Дню Победы и Независимости Абхазии, прошла в Музее боевой славы в Сухуме.

Автор фотографий – военный репортер и фотокорреспондент Виталий Кецба. В его архиве более 1500 снимков с западного и восточного фронтов, но на выставке представлены всего 72 фотографии. На редких военных кадрах можно увидеть женщин-бойцов медико-санитарного батальона, похороны погибших солдат на горе Ахбюк, эмоции их матерей и даже места и орудия пыток пленных абхазских бойцов.

"Любимые мои снимки связаны с Днем Победы, хотя я не могу сказать, что радовался в этот день. Я вспоминал, сколько людей погибло, моих друзей, коллег, журналистов. По ночам мне все еще снятся кошмары, поэтому я не люблю пересматривать свои фото", - признался Кецба.

На многих снимках Виталия Кецба добровольцы из Кабардино-Балкарии, Чечни и других республик Кавказа. 13 апреля 1993 года фотограф запечатлел группу "Кабарда" и ее командира, героя Абхазии Гену Карданова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка "Эхо войны"

"Я как сегодня помню этот день. Была солнечная погода, никаких перестрелок. У кого-то из группы был день рождения, и они все отмечали на берегу Гумисты. Разожгли костер, стали жарить мясо. Я им сказал, что так делать нельзя, ведь грузины сидели через реку и могли заметить дым, но меня не послушали", - вспомнил фотограф.

Кецба, несмотря на просьбы товарищей, не стал разделять праздничный стол, так как посчитал, что даже на войне некрасиво приходить на день рождения без подарка. Позже оказалось, что это решение спасло ему жизнь, в тот вечер многие бойцы "Кабарды" погибли от вражеских пуль.

Многие герои фотографий Виталия Кецба погибли за свободу Абхазии, но есть и живые свидетели войны. На одном из снимков доброволец из Нальчика, Герой Абхазии Мухаммед Бли. Фотография была сделана 29 сентября 1993 года во время встречи бойцов Западного и Восточного фронтов в селе Адзюбжа. В этом году ветеран Отечественной войны, награжденный Орденом Леона, приехал в Абхазию, чтобы встретиться с боевыми товарищами и отметить День Победы и Независимости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Доброволец из Нальчика, Герой Абхазии Мухаммед Бли

"Этот день был одним из самых счастливых в моей жизни. Эмоции после освобождения Абхазии, когда мы вышли к реке Ингур, не сравнить ни с чем. Сегодня я желаю народу Абхазии мира и достатка, чтобы в семьях бокалы поднимались только по хорошему поводу", - сказал он.

Праздничные мероприятия в честь 24-ой годовщины Дня Победы и Независимости Абхазии прошли в Абхазии в понедельник 30 сентября. В столице память погибших воинов почтили у Мемориала в Парке Славы, где также прошло торжественное прохождение войск, в котором приняли участие более пятисот военнослужащих, включая парадные колонны Министерства обороны Абхазии, седьмой военной базы Министерства обороны России и военно-духовой оркестр. По традиции в столице прошли акции "Бессмертный полк" и "Тропой героев".

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