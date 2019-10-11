Краски абхазской осени: международный арт-пленэр пройдет в Сухуме и Рицинском нацпарке

В арт-пленэре примут участие более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты Отделения искусств Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. VI Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии-2019" откроется 17 октября в Абхазском государственном университете, сказал в интервью радио Sputnik председатель Международной организации художников "Апсны-Арт" Нугзар Логуа.

"Проект направлен на развитие творческого мастерства молодых художников. Мы приглашаем к участию в фестивале опытных художников, преподавателей российских вузов, членов многих творческих объединений", - добавил он.

С каждым годом количество участников арт-пленэра растет, в этом году заявок было много, к примеру из Новой Зеландии, Нидерландов, Таиланда и других мест, отметил Нугзар Логуа.

"Однако времени на организацию поездки и оформление виз было недостаточно, но в будущем году мы их ждем. Из тех, кто примет участие в нашем арт-пленэре один художник из Израиля, это очень хороший специалист, работает с акварелью", - подчеркнул он.

Кроме того, приедут три художника из Новосибирска, живописцы из Костромы, Сочи, Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга и из других мест.

"Согласно программе арт-пленэра, 17 октября в 12:00 в Абхазском государственном университете пройдет открытие, по традиции состоится конференция на тему "Современное искусство. Проблемы методологии". Во второй день, мы поедем в Рицинский национальный парк, где художники будут рисовать картины", - сказал Логуа.

Художники также посетят Сухум, Новый Афон, Гагру, Моквский храм. 24 октября откроется выставка работ, которые были выполнены в рамках VI Международного арт-пленэра "Краски осени Абхазии-2019".

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