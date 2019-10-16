Ансамбль "Гунда" примет участие в фестивале "Звучи, адыгская гармонь"

V Международный фестиваль инструментальной адыгской музыки "Звучи, адыгская гармонь", пройдет с 17 по 18 октября в Сочи.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" примет участие в V Международном фестивале инструментальной адыгской музыки "Звучи, адыгская гармонь". Об этом в интервью Sputnik Абхазия рассказала художественный руководитель коллектива, народная артистка республики Роза Чамагуа.

"Наш коллектив впервые будет участвовать в этом фестивале. Организаторы сообщили, что нужно исполнить одну песню, мы выбрали произведение на слова Таифа Аджба "Аҷандараҟа даагоит" ("В Ачандару увезем" – ред.), автор музыки Отар Хунцария", - сказала она.

Роза Чамагуа отметила, что участие в международных фестивалях дает возможность показать национальную песенную культуру Абхазии за рубежом.

"Очень важно быть в одной культурной среде с нашими братьями адыгами, шапсугами так как у нас единые корни. Это должно проявляться через песни, танцы и все, что связано с национальной культурой", - подчеркнула Роза Чамагуа.

Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году. За время своего существования ансамбль "Гунда" объездил с гастролями города России, Украины, Средней Азии, Северного Кавказа, Турции, где своим исполнением покоряла сердца многочисленных зрителей.

Участники ансамбля поют и играют на абхазских народных инструментах, таких как: апхярца, аюмаа, ахымаа, ачамгур, бас апхярца, адаул, акьяп-кьяп.

Программа ансамбля разнообразна. Она состоит из народных абхазских песен, русских, а также песен народов Северного Кавказа, а также авторских песен.

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