Время Искандера: научная конференция по творчеству писателя пройдет в Москве

Международная научная конференция, посвященная творчеству и жизни поэта, в которой примут участие литературные критики и историки из Европы, России и Абхазии, приурочена к 90-летнему юбилею Фазиля Искандера.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Международная научная конференция "Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера" состоится в Москве 25 и 26 октября, сообщила Sputnik секретарь оркгомитета конференции Ирина Николаева.

В научной конференции примут участие филологи, литературные критики, историки литературы, переводчики и исследователи творчества писателя из Голландии, Америки, Китая, России. От Абхазии в конференции примут участие старший преподаватель кафедры английского и немецкого языков АГУ Светлана Чалмаз и доктор филологических наук, сотрудник Института мировой литературы имени Горького Вячеслав Бигуаа.

В рамках конференции будет обсуждаться как творчество Искандера, так и то время, в котором он жил и творил, а также особенности восприятия в разное время произведений писателя, подчеркнула Николаева.

"У нас будут представлены дискуссионная площадка, где можно будет обсудить все этические проблемы, которые поднимал Искандер и пленарное заседание, а также центральная секция - "Родное и Вселенское в поэзии и прозе Фазиля Искандера". Сам по себе формат конференции очень свободный и далее из него можно будет формировать круглые столы и вечера", - резюмировала она.

Международная конференция "Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера" приурочена к 90-летию писателя. Мероприятие состоится в культурном центре Фазиля Искандера в Москве по адресу улица Правды 11.

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