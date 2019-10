Ринго Стар выпустил новый альбом с неизданной песней Джона Леннона

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Неизданную песню Beatles, которую написал Джон Леннон, можно услышать на новом альбоме Ринго Старра What’s my name, передает РИА Новости со ссылкой на Le Figaro.

Для одной из композиций нового альбома (Grow Old With Me) слова сочинил Джон, но он не успел сделать студийную запись трека. Песня случайно была обнаружена на демоверсии последнего альбома Леннона Double Fantasy. Через несколько дней после его выхода музыкант был застрелен.

Продюсер Джек Дуглас дал Ринго послушать запись, на которой Леннон говорит о том, что эта песня идеально подойдет барабанщику.

"Никогда раньше я ее не слышал, она меня потрясла", — поделился Стар.

Ему очень понравилась идея записать композицию: "Я сделал все возможное: пригласил Пола, который сыграл на бас-гитаре, Джек добавил строчку о Джордже Харрисоне, и я сказал себе: "Ну вот мы и снова все вместе, хоть и не на самом деле, но нас объединяет любовь".

Ойко Оно в Твиттере назвала песню "красивой".

Читайте также: