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Ринго Стар выпустил новый альбом с неизданной песней Джона Леннона

© Sputnik / Владимир Песня
Культура
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Sputnik Абхазия

Новый альбом стал двадцатым сольным релизом Ринго Стара, барабанщика знаменитой британской четверки.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Неизданную песню Beatles, которую написал Джон Леннон, можно услышать на новом альбоме Ринго Старра What’s my name, передает РИА Новости со ссылкой на Le Figaro.

Для одной из композиций нового альбома (Grow Old With Me) слова сочинил Джон, но он не успел сделать студийную запись трека. Песня случайно была обнаружена на демоверсии последнего альбома Леннона Double Fantasy. Через несколько дней после его выхода музыкант был застрелен.

Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон во время концерта в Лондоне
© AP Photo.
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Продюсер Джек Дуглас дал Ринго послушать запись, на которой Леннон говорит о том, что эта песня идеально подойдет барабанщику.

"Никогда раньше я ее не слышал, она меня потрясла", — поделился Стар.

Ему очень понравилась идея записать композицию: "Я сделал все возможное: пригласил Пола, который сыграл на бас-гитаре, Джек добавил строчку о Джордже Харрисоне, и я сказал себе: "Ну вот мы и снова все вместе, хоть и не на самом деле, но нас объединяет любовь".

Ойко Оно в Твиттере назвала песню "красивой".

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Теги:
Джон Леннон, Ринго Старр (Ричард Старки)


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